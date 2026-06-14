Cómo hacer un budín proteico de limón esponjoso y perfecto, en pocos pasos
El budín proteico de limón esponjoso se posiciona como un favorito en la cocina saludable por su textura liviana y aporte de proteínas.
El budín proteico de limón esponjoso es una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin renunciar a una alimentación equilibrada. Esta es una de las recetas que combina ingredientes ricos en proteínas con el sabor fresco del limón, logrando una miga aireada, húmeda y perfecta para acompañar el desayuno o la merienda. La clave de su textura liviana está en incorporar claras batidas, lo que permite obtener un resultado muy suave y esponjoso.
Cada vez más presente en la cocina saludable, el budín proteico de limón esponjoso se destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes fáciles de conseguir. Además, su equilibrio entre sabor y valor nutricional lo convierte en una excelente opción para quienes desean sumar proteínas a su alimentación diaria sin resignar el placer de un buen budín. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 g de yogur griego natural
- 40 g de proteína en polvo sabor vainilla
- 80 g de harina de avena
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 2 cucharadas de endulzante apto para horno
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 170 °C y preparar una budinera pequeña engrasándola ligeramente o cubriéndola con papel para hornear.
- Separar las claras de las yemas. En un recipiente, mezclar las yemas, el yogur griego natural, el jugo de limón, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante apto para horno hasta integrar.
- Incorporar la proteína en polvo sabor vainilla, la harina de avena, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
- Batir las claras a punto nieve firme y agregarlas a la mezcla anterior en varias tandas, realizando movimientos envolventes para conservar el aire incorporado. Este paso ayuda a conseguir una textura especialmente liviana.
- Volcar la preparación en el molde y cocinar durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez que haya alcanzado temperatura ambiente.