Cómo hacer un budín proteico de limón esponjoso y perfecto, en pocos pasos

El budín proteico de limón esponjoso es una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin renunciar a una alimentación equilibrada. Esta es una de las recetas que combina ingredientes ricos en proteínas con el sabor fresco del limón, logrando una miga aireada, húmeda y perfecta para acompañar el desayuno o la merienda. La clave de su textura liviana está en incorporar claras batidas, lo que permite obtener un resultado muy suave y esponjoso.