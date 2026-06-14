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Cómo hacer un budín proteico de limón esponjoso y perfecto, en pocos pasos

El budín proteico de limón esponjoso se posiciona como un favorito en la cocina saludable por su textura liviana y aporte de proteínas.

Candela Spann

Cómo hacer un budín proteico de limón esponjoso y perfecto, en pocos pasos

Cómo hacer un budín proteico de limón esponjoso y perfecto, en pocos pasos

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El budín proteico de limón esponjoso es una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin renunciar a una alimentación equilibrada. Esta es una de las recetas que combina ingredientes ricos en proteínas con el sabor fresco del limón, logrando una miga aireada, húmeda y perfecta para acompañar el desayuno o la merienda. La clave de su textura liviana está en incorporar claras batidas, lo que permite obtener un resultado muy suave y esponjoso.

Cada vez más presente en la cocina saludable, el budín proteico de limón esponjoso se destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes fáciles de conseguir. Además, su equilibrio entre sabor y valor nutricional lo convierte en una excelente opción para quienes desean sumar proteínas a su alimentación diaria sin resignar el placer de un buen budín. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 g de yogur griego natural 180 g de yogur griego natural
  • 40 g de proteína en polvo sabor vainilla 40 g de proteína en polvo sabor vainilla
  • 80 g de harina de avena 80 g de harina de avena
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • Jugo de 1 limón Jugo de 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 2 cucharadas de endulzante apto para horno 2 cucharadas de endulzante apto para horno
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 170 °C y preparar una budinera pequeña engrasándola ligeramente o cubriéndola con papel para hornear.
  • Separar las claras de las yemas. En un recipiente, mezclar las yemas, el yogur griego natural, el jugo de limón, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante apto para horno hasta integrar.
  • Incorporar la proteína en polvo sabor vainilla, la harina de avena, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
  • Batir las claras a punto nieve firme y agregarlas a la mezcla anterior en varias tandas, realizando movimientos envolventes para conservar el aire incorporado. Este paso ayuda a conseguir una textura especialmente liviana.
  • Volcar la preparación en el molde y cocinar durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
  • Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez que haya alcanzado temperatura ambiente.

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