Esta es la insólita merienda favorita de Rodrigo De Paul: protéica y deliciosa

Pasos

En un recipiente amplio, unir la harina integral, la avena, las semillas de chía y la sal. Incorporar el aceite de oliva y mezclar. Agregar el agua fría gradualmente hasta formar una masa uniforme. Cubrir y dejar descansar en la heladera durante 30 minutos.

Calentar la cucharada de aceite de oliva en una sartén y cocinar la cebolla junto con el pimiento rojo hasta que estén tiernos. Incorporar la zanahoria rallada y el zapallito rallado, y cocinar unos minutos más.

Añadir la espinaca cocida y picada y la acelga cocida y picada. Mezclar bien y retirar del fuego.

En un bol, batir las claras de huevo junto con los huevos. Agregar la ricota y el queso port salut light rallado. Incorporar las verduras cocidas y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Estirar la masa y cubrir una tartera previamente aceitada. Verter el relleno y distribuirlo de manera uniforme.