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Rodrigo De Paul

Esta es la insólita merienda favorita de Rodrigo De Paul: protéica y deliciosa

Descubrí la receta secreta de Rodrigo De Paul para una merienda energética y saludable, a base de vegetales, huevos y quesos.

Candela Spann

Esta es la insólita merienda favorita de Rodrigo De Paul protéica y deliciosa

Esta es la insólita merienda favorita de Rodrigo De Paul protéica y deliciosa

Imgen creada por MDZ

Rodrigo De Paul elige todos los días una merienda saludable, que podés prepararla sencillamente en la comodidad de tu casa. La tarta integral de verduras y queso es una alternativa nutritiva y muy completa para disfrutar en cualquier momento del día. Esta es una de las recetas que combina una base casera elaborada con harina integral, avena y semillas de chía con un relleno abundante de vegetales, huevos y quesos, logrando una preparación equilibrada y llena de sabor.

Ideal para un almuerzo liviano, una cena o incluso una merienda abundante, la tarta integral de verduras y queso se destaca dentro de la cocina saludable por su aporte de proteínas, fibra y vegetales. Además, puede acompañarse con una ensalada fresca para obtener una comida aún más completa. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 15 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina integral
  • 1 taza de avena 1 taza de avena
  • ½ taza de semillas de chía ½ taza de semillas de chía
  • ⅓ taza de aceite de oliva ⅓ taza de aceite de oliva
  • ½ taza de agua fría ½ taza de agua fría
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • 1 taza de espinaca cocida y picada 1 taza de espinaca cocida y picada
  • 1 taza de acelga cocida y picada 1 taza de acelga cocida y picada
  • 1 zanahoria grande rallada 1 zanahoria grande rallada
  • 1 zapallito mediano rallado 1 zapallito mediano rallado
  • 1 cebolla mediana picada 1 cebolla mediana picada
  • 1 taza de ricota 1 taza de ricota
  • 1 taza de queso port salut light rallado 1 taza de queso port salut light rallado
  • 4 claras de huevo 4 claras de huevo
  • 2 huevos 2 huevos
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
  • Nuez moscada al gusto Nuez moscada al gusto
Pasos
  • En un recipiente amplio, unir la harina integral, la avena, las semillas de chía y la sal. Incorporar el aceite de oliva y mezclar. Agregar el agua fría gradualmente hasta formar una masa uniforme. Cubrir y dejar descansar en la heladera durante 30 minutos.
  • Calentar la cucharada de aceite de oliva en una sartén y cocinar la cebolla junto con el pimiento rojo hasta que estén tiernos. Incorporar la zanahoria rallada y el zapallito rallado, y cocinar unos minutos más.
  • Añadir la espinaca cocida y picada y la acelga cocida y picada. Mezclar bien y retirar del fuego.
  • En un bol, batir las claras de huevo junto con los huevos. Agregar la ricota y el queso port salut light rallado. Incorporar las verduras cocidas y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  • Estirar la masa y cubrir una tartera previamente aceitada. Verter el relleno y distribuirlo de manera uniforme.
  • Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.

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