Esta es la insólita merienda favorita de Rodrigo De Paul: protéica y deliciosa
Descubrí la receta secreta de Rodrigo De Paul para una merienda energética y saludable, a base de vegetales, huevos y quesos.
Rodrigo De Paul elige todos los días una merienda saludable, que podés prepararla sencillamente en la comodidad de tu casa. La tarta integral de verduras y queso es una alternativa nutritiva y muy completa para disfrutar en cualquier momento del día. Esta es una de las recetas que combina una base casera elaborada con harina integral, avena y semillas de chía con un relleno abundante de vegetales, huevos y quesos, logrando una preparación equilibrada y llena de sabor.
Ideal para un almuerzo liviano, una cena o incluso una merienda abundante, la tarta integral de verduras y queso se destaca dentro de la cocina saludable por su aporte de proteínas, fibra y vegetales. Además, puede acompañarse con una ensalada fresca para obtener una comida aún más completa. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 2 tazas de harina integral
- 1 taza de avena
- ½ taza de semillas de chía
- ⅓ taza de aceite de oliva
- ½ taza de agua fría
- Sal al gusto
- 1 taza de espinaca cocida y picada
- 1 taza de acelga cocida y picada
- 1 zanahoria grande rallada
- 1 zapallito mediano rallado
- 1 cebolla mediana picada
- 1 taza de ricota
- 1 taza de queso port salut light rallado
- 4 claras de huevo
- 2 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Nuez moscada al gusto
- En un recipiente amplio, unir la harina integral, la avena, las semillas de chía y la sal. Incorporar el aceite de oliva y mezclar. Agregar el agua fría gradualmente hasta formar una masa uniforme. Cubrir y dejar descansar en la heladera durante 30 minutos.
- Calentar la cucharada de aceite de oliva en una sartén y cocinar la cebolla junto con el pimiento rojo hasta que estén tiernos. Incorporar la zanahoria rallada y el zapallito rallado, y cocinar unos minutos más.
- Añadir la espinaca cocida y picada y la acelga cocida y picada. Mezclar bien y retirar del fuego.
- En un bol, batir las claras de huevo junto con los huevos. Agregar la ricota y el queso port salut light rallado. Incorporar las verduras cocidas y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Estirar la masa y cubrir una tartera previamente aceitada. Verter el relleno y distribuirlo de manera uniforme.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.