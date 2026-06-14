Los cocineros coinciden que para que carne sea más jugosa y tierna existe un secreto
El secreto para una carne más jugosa y tierna reside en salarla 40 minutos antes de la cocción, un truco de cocineros que garantiza un punto parejo y sabroso.
La carne a la plancha o a la parrilla es una de las recetas más apreciadas por quienes disfrutan de los sabores simples y auténticos. Sin embargo, existe un pequeño secreto que puede marcar una gran diferencia en el resultado final: salar la carne unos 40 minutos antes de cocinarla para que mantenga sus jugos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional, este truco es muy utilizado por cocineros y parrilleros, ya que ayuda a que la carne se cocine de manera más pareja, conservando mejor sus jugos y logrando una textura más tierna. Disfrutá una carne jugosa y sabrosa utilizando este tip sencillo.
FICHA
Ingredientes
- 4 bifes de carne vacuna (entrecot, bife de chorizo o similar)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal gruesa o fina a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Retirá los bifes de carne de la nevera 40 minutos antes de cocinarlos y salálos. Este paso ayuda a que la carne no entre fría a la cocción y conserve mejor sus jugos.
- Pincelá con aceite de oliva y cociná los bifes en una plancha o parrilla bien caliente durante 3 a 5 minutos por lado, según el punto deseado.
- Condimentá con pimienta negra al final de la cocción. Dejá reposar la carne 5 minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan y quede más tierna y jugosa.