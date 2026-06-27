Trenza de nuez: cuando las recetas de cocina parecen de pastelería profesional
La popular receta de trenza de nuez se destaca por su masa tierna y relleno generoso, ideal para sorprender en cualquier momento del día.
La trenza de nuez es una de las recetas más elegantes y deliciosas de la panadería dulce. Su masa tierna y esponjosa envuelve un relleno generoso de nueces que aporta un sabor intenso y una textura irresistible, convirtiéndola en una opción ideal para desayunos, meriendas o celebraciones especiales. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación destaca por su vistosa presentación y por el delicioso aroma que desprende durante el horneado. Prepará una trenza de nuez suave, húmeda y llena de sabor con ingredientes sencillos.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Panadería dulce
Ingredientes
- 500 gr de harina 0000
- 10 gr de levadura seca
- 250 ml de leche tibia
- 80 gr de azúcar
- 1 huevo
- 60 gr de manteca pomada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 200 gr de nueces picadas
- 80 g de azúcar rubia
- 50 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de canela (opcional)
Pasos
- Mezclá la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Incorporá la leche tibia, el huevo, la manteca y la vainilla. Amasá hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Dejá levar la masa durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Estirá la masa formando un rectángulo. Pincelá con la manteca derretida y distribuí las nueces, el azúcar rubia y la canela.
- Enrollá la masa, cortala a lo largo dejando un extremo unido y entrelazá ambas partes para formar la trenza.
- Colocá la trenza en una placa para horno, dejá levar 30 minutos más y horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que esté bien dorada.
- Dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar y servir.