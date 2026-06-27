Trenza de nuez: cuando las recetas de cocina parecen de pastelería profesional

Pasos

Mezclá la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Incorporá la leche tibia, el huevo, la manteca y la vainilla. Amasá hasta obtener una masa lisa y elástica.

Dejá levar la masa durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.

Estirá la masa formando un rectángulo. Pincelá con la manteca derretida y distribuí las nueces, el azúcar rubia y la canela.

Enrollá la masa, cortala a lo largo dejando un extremo unido y entrelazá ambas partes para formar la trenza.

Colocá la trenza en una placa para horno, dejá levar 30 minutos más y horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que esté bien dorada.