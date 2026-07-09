Aros de cebolla sin fritura: una de las recetas de cocina muy fácil

Pasos

Pelá las cebollas y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Separá los aros con cuidado.

Mezclá la harina con el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta.

Batí los huevos en un bowl y, en otro recipiente, mezclá el pan rallado con el queso parmesano, si decidís utilizarlo.

Pasá cada aro primero por la harina, luego por el huevo y, por último, por el pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.

Rocía los aros con un poco de aceite en aerosol.

Colocalos en la Air Fryer sin superponerlos y cocinalos a 200 °C durante 10 a 12 minutos, dándolos vuelta a la mitad del tiempo.