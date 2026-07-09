Aros de cebolla sin fritura: una de las recetas de cocina muy fácil
¿Buscás una receta fácil y saludable? Descubrí cómo hacer aros de cebolla crocantes sin fritura en air fryer.
Los aros de cebolla en air fryer son una de las recetas más fáciles para disfrutar de un clásico bien crocante con mucho menos aceite. Gracias a la cocción con aire caliente, quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y con una textura irresistible. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina práctica, esta versión se convirtió en una de las favoritas por su rapidez y por ofrecer un resultado delicioso sin necesidad de freír. Prepará unos aros de cebolla livianos, bien crocantes y listos en pocos minutos.
FICHA
Tiempo de cocción
12 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
27 minutos
Modo de cocción
Air Fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 cebollas grandes
- 100 gr de harina
- 2 huevos
- 150 g de pan rallado o panko
- 50 gr de queso parmesano rallado (opcional)
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Aceite en aerosol
Pasos
- Pelá las cebollas y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Separá los aros con cuidado.
- Mezclá la harina con el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta.
- Batí los huevos en un bowl y, en otro recipiente, mezclá el pan rallado con el queso parmesano, si decidís utilizarlo.
- Pasá cada aro primero por la harina, luego por el huevo y, por último, por el pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.
- Rocía los aros con un poco de aceite en aerosol.
- Colocalos en la Air Fryer sin superponerlos y cocinalos a 200 °C durante 10 a 12 minutos, dándolos vuelta a la mitad del tiempo.
- Servilos recién hechos acompañados con mayonesa, salsa barbacoa o la salsa que más te guste.