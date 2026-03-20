La mejor receta de tarta de cebolla y cuatro quesos: explosión de sabor
Una receta potente y tentadora: tarta de cebolla y cuatro quesos, cremosa, dorada y llena de sabor, ideal para conquistar cualquier mesa con un solo bocado.
Esta receta es ideal para quienes aman las preparaciones sabrosas y caseras. La tarta de cebolla y cuatro quesos combina lo mejor de dos mundos: el dulzor suave de la cebolla y la cremosidad intensa de los quesos. Es perfecta para una comida rápida, una picada o para lucirte con algo distinto y delicioso.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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1 tapa de masa para tarta.
400 gramos de cebolla.
200 gramos de queso cremoso.
100 gramos de queso mozzarella.
100 gramos de queso roquefort.
100 gramos de queso parmesano rallado.
3 huevos.
150 mililitros de crema de leche.
30 mililitros de aceite.
10 gramos de sal.
Paso a paso para crear una tarta de cebolla y cuatro quesos deliciosa
1- Pelá y cortá la cebolla en pluma.
2- Calentá el aceite en una sartén y rehogá la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente y tierna. Dejá enfriar.
3- Colocá la masa para tarta en un molde y pinchá la base con un tenedor.
4- Batí los huevos en un bol, agregá la crema de leche y la sal, mezclá bien.
5- Cortá los quesos en trozos pequeños o desmenuzalos según su textura.
6- Distribuí la cebolla sobre la base de la tarta y luego agregá los cuatro quesos.
7- Volcá la mezcla de huevos y crema sobre el relleno.
8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que la superficie esté dorada y firme.
De la cocina a la mesa
La tarta de cebolla y cuatro quesos es una opción ideal para quienes buscan una comida casera, rendidora y llena de sabor. Esta receta logra un equilibrio perfecto entre lo dulce de la cebolla y lo intenso de los quesos, creando una combinación irresistible. Además, podés adaptarla según lo que tengas en casa, cambiando alguno de los quesos o sumando hierbas para darle un toque extra. Para conservarla, guardá la tarta en la heladera en un recipiente cerrado y consumila dentro de los dos días. ¡Disfrutala!