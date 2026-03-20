La mejor receta de tarta de cebolla y cuatro quesos: explosión de sabor

Esta receta es ideal para quienes aman las preparaciones sabrosas y caseras. La tarta de cebolla y cuatro quesos combina lo mejor de dos mundos: el dulzor suave de la cebolla y la cremosidad intensa de los quesos . Es perfecta para una comida rápida, una picada o para lucirte con algo distinto y delicioso.

La cebolla rehogada es clave para el sabor final de esta receta.

La cebolla rehogada es clave para el sabor final de esta receta

2- Calentá el aceite en una sartén y rehogá la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente y tierna. Dejá enfriar.

3- Colocá la masa para tarta en un molde y pinchá la base con un tenedor.

4- Batí los huevos en un bol, agregá la crema de leche y la sal, mezclá bien.

5- Cortá los quesos en trozos pequeños o desmenuzalos según su textura.

6- Distribuí la cebolla sobre la base de la tarta y luego agregá los cuatro quesos.

7- Volcá la mezcla de huevos y crema sobre el relleno.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que la superficie esté dorada y firme.

Cómo hacer tarta de cebolla y cuatro quesos casera Esta receta combina técnicas de tartas europeas con sabores intensos. revista Gente

De la cocina a la mesa

La tarta de cebolla y cuatro quesos es una opción ideal para quienes buscan una comida casera, rendidora y llena de sabor. Esta receta logra un equilibrio perfecto entre lo dulce de la cebolla y lo intenso de los quesos, creando una combinación irresistible. Además, podés adaptarla según lo que tengas en casa, cambiando alguno de los quesos o sumando hierbas para darle un toque extra. Para conservarla, guardá la tarta en la heladera en un recipiente cerrado y consumila dentro de los dos días. ¡Disfrutala!