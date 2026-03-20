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La mejor receta de tarta de cebolla y cuatro quesos: explosión de sabor

Una receta potente y tentadora: tarta de cebolla y cuatro quesos, cremosa, dorada y llena de sabor, ideal para conquistar cualquier mesa con un solo bocado.

Candela Spann

Cómo hacer tarta de cebolla y cuatro quesos perfecta: cremosa y dorada

Cómo hacer tarta de cebolla y cuatro quesos perfecta: cremosa y dorada

Directo al paladar

Esta receta es ideal para quienes aman las preparaciones sabrosas y caseras. La tarta de cebolla y cuatro quesos combina lo mejor de dos mundos: el dulzor suave de la cebolla y la cremosidad intensa de los quesos. Es perfecta para una comida rápida, una picada o para lucirte con algo distinto y delicioso.

La cebolla rehogada es clave para el sabor final de esta receta
La cebolla rehogada es clave para el sabor final de esta receta.

La cebolla rehogada es clave para el sabor final de esta receta.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 1 tapa de masa para tarta.

  • 400 gramos de cebolla.

  • 200 gramos de queso cremoso.

  • 100 gramos de queso mozzarella.

  • 100 gramos de queso roquefort.

  • 100 gramos de queso parmesano rallado.

  • 3 huevos.

  • 150 mililitros de crema de leche.

  • 30 mililitros de aceite.

  • 10 gramos de sal.

Paso a paso para crear una tarta de cebolla y cuatro quesos deliciosa

1- Pelá y cortá la cebolla en pluma.

2- Calentá el aceite en una sartén y rehogá la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente y tierna. Dejá enfriar.

3- Colocá la masa para tarta en un molde y pinchá la base con un tenedor.

4- Batí los huevos en un bol, agregá la crema de leche y la sal, mezclá bien.

5- Cortá los quesos en trozos pequeños o desmenuzalos según su textura.

6- Distribuí la cebolla sobre la base de la tarta y luego agregá los cuatro quesos.

7- Volcá la mezcla de huevos y crema sobre el relleno.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que la superficie esté dorada y firme.

Cómo hacer tarta de cebolla y cuatro quesos casera
Esta receta combina técnicas de tartas europeas con sabores intensos.

Esta receta combina técnicas de tartas europeas con sabores intensos.

De la cocina a la mesa

La tarta de cebolla y cuatro quesos es una opción ideal para quienes buscan una comida casera, rendidora y llena de sabor. Esta receta logra un equilibrio perfecto entre lo dulce de la cebolla y lo intenso de los quesos, creando una combinación irresistible. Además, podés adaptarla según lo que tengas en casa, cambiando alguno de los quesos o sumando hierbas para darle un toque extra. Para conservarla, guardá la tarta en la heladera en un recipiente cerrado y consumila dentro de los dos días. ¡Disfrutala!

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