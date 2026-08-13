Cómo es la bicicleta para esquiar que causó sensación en Penitentes

Entre esquíes, tablas de snowboard y trineos, una bicicleta para esquiar se robó todas las miradas durante el fin de semana en Penitentes . Su forma despertaba curiosidad, pero lo más sorprendente no estaba a simple vista: detrás de ella había una historia de amor, perseverancia y un desafío que parecía imposible.

Detrás de la peculiar adaptación estaba Miguel Ángel Hildoso, un militar retirado que vive en Uspallata y que encontró en el ingenio la manera de compartir la montaña con su pequeño nieto. La bicicleta no fue comprada en una casa especializada ni forma parte del equipamiento habitual de un centro de esquí. Fue ideada y adecuada por el propio Hildoso pensando en la edad, la altura y el crecimiento de su nieto.

“Le construí esta bicicletita para cuando él viniera a pasear acá”, contó a MDZ Estilo , mientras mostraba el vehículo que se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada.

El diseño tuvo en cuenta un detalle fundamental: el niño todavía es muy pequeño. Por eso, Miguel Ángel decidió construirla a una altura reducida, para que pudiera utilizarla con mayor comodidad. “Lo hice bien bajito porque tiene 3 añitos recién. A medida que vaya creciendo, le voy subiendo el asiento”, explicó.

La bicicleta, sin embargo, no está pensada únicamente para un chico. Su estructura permite que también pueda ser utilizada por un adulto. De hecho, Hildoso la utiliza y se desliza con ella por la nieve. “También la puede usar un grande”, comentó con una sonrisa.

Esa versatilidad convierte al invento en una especie de vehículo familiar. Hoy puede adaptarse a la pequeña estatura de su nieto y, con el paso del tiempo, el asiento podrá elevarse para acompañar su crecimiento.

Más allá de la creatividad del diseño, detrás de la bicicleta existe una motivación mucho más sencilla: que el pequeño pueda divertirse y comenzar a relacionarse con la montaña desde sus primeros años.

Un invento divertido, pero que exige precaución

La bicicleta puede parecer sencilla de manejar, aunque Miguel Ángel advirtió que alcanza bastante velocidad al descender. Por esa razón, utilizarla requiere prudencia y elegir cuidadosamente el lugar. “Es un poco riesgoso porque tomás mucha velocidad”, reconoció.

Para un adulto, controlar el descenso resulta más fácil porque puede extender las piernas y utilizarlas para reducir la velocidad. En el caso de un niño, la situación es diferente: sus piernas todavía no alcanzan el suelo con la misma facilidad y, por lo tanto, no puede frenar por sus propios medios.

Por ese motivo, el pequeño no es llevado a sectores pronunciados ni realiza descensos largos. La familia busca pendientes suaves, con poca inclinación y espacio suficiente, para que pueda deslizarse sin alcanzar una velocidad peligrosa.

De San Juan a una vida familiar en Uspallata

Miguel Ángel no nació en Mendoza. Es sanjuanino, pero al retirarse de la actividad militar eligió establecerse definitivamente en Uspallata. La decisión estuvo vinculada a su familia. Su hijo y su nuera trabajan en la Aduana y viven en esa localidad de alta montaña. Con el paso del tiempo, Hildoso también encontró allí su lugar. “Soy sanjuanino y me retiré acá. Acá me quedé”, resumió.

Actualmente vive en Uspallata junto a su familia y disfruta de la cercanía con sus nietos. Durante la entrevista también estaba acompañado por una de sus nietas, a quien presentó orgullosamente mientras conversaba sobre su vida en la montaña.

Habitar Uspallata le permite mantener un contacto cotidiano con la cordillera y aprovechar cada nevada para crear nuevos recuerdos familiares. La bicicleta adaptada nació precisamente de esa combinación: la experiencia de vivir cerca de la nieve, la habilidad para construir y el deseo de compartir una actividad con su nieto.