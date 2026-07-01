Ingreso a las secundarias de la UNCuyo: se acerca una fecha clave y esto es lo que hay que saber
La UNCuyo confirmó la cercanía de una fecha clave para todos los aspirantes para el ingreso a las escuelas secundarias.
Autoridades de las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) recordaron a los estudiantes que están transitando el trayecto formativo de nivelación para el ingreso a primer año del secundario en 2027, que hasta el viernes 3 de julio a las 23.59 tienen tiempo de completar los autoevaluables de los primeros tres módulos de Lengua y los de Matemática.
Se trata del trabajo en los contenidos de nivelación que es necesario completar y entregar para continuar con el trabajo del trayecto formativo de nivelación y rendir los exámenes de ingreso a las escuelas secundarias previstos para fines de septiembre y principios de octubre.
Vale aclarar que lo que tiene valor es realizar y presentar el autoevaluable de cada uno de los módulos. No importa aprobarlos o desaprobarlos; lo que se busca es que se haga el intento y el esfuerzo de completar los contenidos y entregarlos en la plataforma virtual.
Es importante destacar que completar el trabajo en cada uno de los módulos (los tres primeros de Lengua y los tres primeros de Matemática) es condición necesaria para poder continuar con el proceso de ingreso.
Las fechas a tener en cuenta para el ingreso a las secundarias de la UNCuyo
Trayecto Formativo de Nivelación: el trabajo en las aulas virtuales comenzó el lunes 11 de mayo y finalizará el sábado 15 de agosto a las 23.59.
Exámenes: el martes 8 de septiembre a las 12 la UNCuyo publicará el listado de los aspirantes en condiciones de rendir las evaluaciones. Es decir, quienes hayan completado al menos cinco de los seis módulos del Trayecto Formativo de Nivelación para Lengua, y al menos cinco de los seis para Matemática.
La evaluación de Lengua está prevista para el sábado 26 de septiembre, y la de Matemática tendrá lugar el sábado 3 de octubre en lugares y horarios a confirmar. No tienen recuperatorios.