Ingreso a las secundarias de la UNCuyo: se acerca una fecha clave y esto es lo que hay que saber

La UNCuyo confirmó la cercanía de una fecha clave para todos los aspirantes para el ingreso a las escuelas secundarias.

Autoridades de las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) recordaron a los estudiantes que están transitando el trayecto formativo de nivelación para el ingreso a primer año del secundario en 2027, que hasta el viernes 3 de julio a las 23.59 tienen tiempo de completar los autoevaluables de los primeros tres módulos de Lengua y los de Matemática.

Se trata del trabajo en los contenidos de nivelación que es necesario completar y entregar para continuar con el trabajo del trayecto formativo de nivelación y rendir los exámenes de ingreso a las escuelas secundarias previstos para fines de septiembre y principios de octubre.

Vale aclarar que lo que tiene valor es realizar y presentar el autoevaluable de cada uno de los módulos. No importa aprobarlos o desaprobarlos; lo que se busca es que se haga el intento y el esfuerzo de completar los contenidos y entregarlos en la plataforma virtual.

Es importante destacar que completar el trabajo en cada uno de los módulos (los tres primeros de Lengua y los tres primeros de Matemática) es condición necesaria para poder continuar con el proceso de ingreso.

Las fechas a tener en cuenta para el ingreso a las secundarias de la UNCuyo Trayecto Formativo de Nivelación: el trabajo en las aulas virtuales comenzó el lunes 11 de mayo y finalizará el sábado 15 de agosto a las 23.59.