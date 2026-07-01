Vacaciones de invierno: ¿conviene comprar el iPhone 17 Pro Max en Chile o en Argentina?

Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca, muchos argentinos vuelven a hacerse una pregunta clásica de esta época del año: ¿conviene cruzar a Chile para comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max o es mejor aprovechar las ofertas de Mercado Libre en Argentina ? La diferencia de precios entre ambos países vuelve a encender el debate, especialmente entre quienes buscan uno de los smartphones más potentes de Apple sin pagar de más.

La decisión, sin embargo, no es tan simple como comparar números. El valor final depende del tipo de cambio, los impuestos, la forma de pago y hasta la logística del viaje. En ese contexto, el iPhone 17 Pro Max se convierte en un ejemplo claro de cómo las vacaciones de invierno pueden influir directamente en una compra tecnológica de alto nivel.

El iPhone 17 Pro Max se posiciona como el modelo más avanzado de Apple en la actualidad. Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz ofrece una experiencia fluida tanto para consumir contenido como para trabajar, editar o jugar.

Vacaciones de invierno: cruzar a Chile vuelve a ser una alternativa para ahorrar en tecnología Apple y este iPhone.

A esto se suma un brillo máximo de hasta 3000 nits, ideal para uso en exteriores, y el chip A19 Pro acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Esta configuración apunta a usuarios que necesitan alto rendimiento, multitarea intensiva y espacio suficiente para contenido pesado.

En fotografía y video, el equipo también da un salto importante. Su sistema de cámaras Pro Fusion incorpora tres sensores de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), con zoom óptico de 4x y hasta 8x de calidad óptica. Además, permite grabar en 4K a 120 fps, mientras que la cámara frontal de 18 MP con Center Stage refuerza su perfil para creadores de contenido.

Comprar el iPhone en Chile permite ahorrar, aunque exige considerar viaje, cambio y disponibilidad del equipo. Shutterstock

Chile vs. Argentina: la diferencia que marca la decisión

El punto central del análisis está en el precio. El iPhone 17 Pro Max de 512 GB se consigue en Ripley Chile a $1.299.990 chilenos, mientras que en Mercado Libre Argentina aparece a $3.399.999, con descuentos que rondan el 15%.

Al convertir el valor chileno a dólares y luego a pesos argentinos, el precio estimado en Chile ronda los $2.108.015. La diferencia final supera el millón de pesos a favor del país vecino, lo que explica por qué muchos viajeros aprovechan sus vacaciones para realizar la compra.

Sin embargo, el cálculo no termina ahí. A la diferencia de precio hay que sumar costos de traslado, disponibilidad del producto, tiempo de viaje y posibles variaciones del tipo de cambio al momento de pagar.

Mercado Libre ofrece cuotas, garantía local y entrega inmediata, pero a un precio considerablemente más alto. Shutterstock

Aduana, pagos y comodidad: lo que puede inclinar la balanza

La normativa vigente permite ingresar a Argentina un teléfono celular por persona sin pagar aranceles, siempre que sea para uso personal. Esto convierte a la compra en Chile en una opción legal y habitual para muchos viajeros, especialmente durante temporadas turísticas.

Otro punto clave es la forma de pago. Utilizar dólares propios o cancelar el consumo directamente en moneda extranjera puede evitar recargos asociados al dólar tarjeta, lo que mejora aún más la conveniencia del precio final en Chile.

Aun así, Mercado Libre mantiene ventajas importantes: financiación en cuotas, entrega inmediata, garantía local y resolución más simple ante cualquier inconveniente. En ese sentido, la comodidad puede pesar más que la diferencia económica.

En conclusión, el iPhone 17 Pro Max presenta una brecha de precios significativa entre Chile y Argentina, lo que hace que muchos lo vean como una oportunidad ideal para estas vacaciones de invierno. Pero la decisión final dependerá de cada usuario: ahorrar viajando o pagar más, pero con mayor comodidad y respaldo local.