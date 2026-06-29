Un ingreso clave de Luján al Acceso Sur permanecerá cerrado por dos días

Uno de los cruces más utilizados por vecinos que viajan de Luján hacia la Ciudad de Mendoza permanecerá cerrado este lunes y martes.

El corte total en Mariano Boedo y Terrada obligará a miles de automovilistas a modificar su recorrido habitual para acceder al Acceso Sur durante dos jornadas.

A partir de este lunes 29 de junio, los automovilistas que circulan por Luján de Cuyo deberán modificar sus recorridos. La intersección de Terrada y Mariano Boedo permanecerá totalmente cerrada al tránsito durante dos jornadas y podría generar demoras en una zona con importante movimiento vehicular.

El corte se aplicará este lunes 29 y martes 30 de junio, entre las 8.00 y las 14.00. Durante ese horario no se podrá circular por el cruce de Terrada y Boedo, por lo que desde la Municipalidad de Luján recomendaron utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

La interrupción impactará especialmente en quienes utilizan esa intersección para ir a trabajar o estudiar. Terrada y Mariano Boedo es una de las conexiones más utilizadas por los vecinos de Luján de Cuyo para incorporarse al Acceso Sur y dirigirse hacia la Ciudad de Mendoza durante las primeras horas del día, por lo que se esperan desvíos y demoras mientras se mantenga el operativo.

El motivo de la interrupción en el tránsito responde a trabajos programados que se realizarán sobre el arbolado público, con el objetivo de permitir que las tareas se desarrollen de manera segura para trabajadores, peatones y conductores.

Los vecinos y quienes transiten habitualmente por esa zona deberán respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal autorizado. Además, se aconseja planificar los recorridos con anticipación para reducir demoras.