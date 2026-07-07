Brownies increíbles: en el día mundial del Cacao, su historia y una receta exquisita
El cacao, considerado el "alimento de los dioses", tiene una rica historia que se remonta a miles de años. Te compartimos una receta para celebrarlo.
Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, una fecha que nació en 2010 por iniciativa de la Organización Internacional de Productores de Cacao (ICCO) y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros.
La historia detrás del cacao y su día
La jornada busca poner en valor las propiedades, la historia y los beneficios de un fruto que, según investigaciones arqueológicas, se cultiva desde hace unos 5.300 años y tuvo su origen en la región amazónica, en las zonas tropicales y subtropicales de América. Fueron los pueblos mesoamericanos quienes lo descubrieron y lo llevaron hacia América Central, desde donde se extendió a otras regiones.
Aunque suele confundirse con el chocolate, no son lo mismo. El cacao es el fruto del árbol Theobroma cacao, cuyo nombre en griego significa "alimento de los dioses". El chocolate, en cambio, es el producto que se obtiene al mezclar sus semillas con azúcar y otros ingredientes. Por eso, el Día Internacional del Chocolate se celebra en otra fecha: cada 13 de septiembre.
El cacao tuvo un rol central en civilizaciones como la maya, la inca y la azteca. No solo era parte de la alimentación, sino que también se usaba como energizante, tónico medicinal y hasta como moneda. En la cultura maya, además, tenía un fuerte valor simbólico y formaba parte de rituales como bautismos, matrimonios y ceremonias de iniciación. Cristóbal Colón fue el primer europeo en probar una bebida derivada del cacao, un chocolate amargo preparado por los mayas.
Prepará unos ricos brownies caseros
Ingredientes (molde cuadrado de 20 cm)
- 200 g de chocolate amargo 70%, picado
- 150 g de manteca
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de cacao en polvo amargo
- 3 huevos a temperatura ambiente
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de harina 0000
- 1/4 cucharadita de sal
- 1/2 taza de nueces picadas (opcional)
Paso a paso
- En un bowl apto para microondas, derretí el chocolate con la manteca en tandas de 30 segundos, revolviendo entre cada una. O hacelo a baño María. Tiene que quedar brillante y tibio, no caliente.
- Agregá el azúcar y el cacao en polvo al chocolate derretido. Mezclá con batidor manual hasta que se disuelva gran parte del azúcar. La mezcla va a quedar granulosa, pero es normal.
- Incorporá los huevos uno por uno, batiendo apenas hasta integrar. Agregá la vainilla. No sobrebatás porque el aire espuma el brownie y pierde densidad.
- Tamizá la harina con la sal directamente sobre la mezcla. Integrá con movimientos envolventes usando una espátula de goma. Si usás nueces, agregalas ahora. La masa debe quedar densa y brillante.
- Precalentá el horno a 175°C. Forrá el molde con papel manteca dejando solapas. Verté la mezcla, alisá la superficie. Horneá 22-25 minutos. El centro tiene que estar húmedo y un palillo insertado debe salir con migas húmedas, no limpio.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente 1 hora antes de cortar. Si podés, refrigerá 2 horas más y el corte será perfecto.