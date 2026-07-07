Brownies increíbles: en el día mundial del Cacao, su historia y una receta exquisita

El cacao, considerado el "alimento de los dioses", tiene una rica historia que se remonta a miles de años. Te compartimos una receta para celebrarlo.

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, una fecha que nació en 2010 por iniciativa de la Organización Internacional de Productores de Cacao (ICCO) y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros.

La historia detrás del cacao y su día La jornada busca poner en valor las propiedades, la historia y los beneficios de un fruto que, según investigaciones arqueológicas, se cultiva desde hace unos 5.300 años y tuvo su origen en la región amazónica, en las zonas tropicales y subtropicales de América. Fueron los pueblos mesoamericanos quienes lo descubrieron y lo llevaron hacia América Central, desde donde se extendió a otras regiones.

El cacao, el "alimento de los dioses" que los mayas usaban como moneda y en ceremonias. SHUTTERSTOCK Aunque suele confundirse con el chocolate, no son lo mismo. El cacao es el fruto del árbol Theobroma cacao, cuyo nombre en griego significa "alimento de los dioses". El chocolate, en cambio, es el producto que se obtiene al mezclar sus semillas con azúcar y otros ingredientes. Por eso, el Día Internacional del Chocolate se celebra en otra fecha: cada 13 de septiembre.

El cacao es uno de los ingredientes más versátiles y queridos del mundo. El cacao tuvo un rol central en civilizaciones como la maya, la inca y la azteca. No solo era parte de la alimentación, sino que también se usaba como energizante, tónico medicinal y hasta como moneda. En la cultura maya, además, tenía un fuerte valor simbólico y formaba parte de rituales como bautismos, matrimonios y ceremonias de iniciación. Cristóbal Colón fue el primer europeo en probar una bebida derivada del cacao, un chocolate amargo preparado por los mayas.