Día Mundial del OVNI: votá en la nota si pensás haber visto uno

No te pierdas el motivo detrás de la fecha que busca fomentar el debate sobre la existencia de vida extraterrestre. Y vos, ¿crées haber visto un OVNI?

Cada 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI, también conocido como World UFO Day, fecha que fue instituida en el año 2001 para recordar el aniversario del histórico Incidente de Roswell de 1947, cuando un supuesto objeto se estrelló en el desierto de Nuevo México.

El objetivo principal de esta jornada es promover la concientización sobre el fenómeno OVNI (Objeto Volador No Identificado), fomentar el debate sobre la existencia de vida extraterrestre, y alentar a los gobiernos a desclasificar y hacer públicos sus archivos sobre avistamientos.

El Día Mundial del OVNI es una oportunidad para recordar los casos más famosos. ovnis.org.ar Durante la celebración se llevan a cabo diversas actividades, como maratones de películas y series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos a sitios emblemáticos y conferencias donde expertos y aficionados comparten sus experiencias y sus teorías, todo en un ambiente de respeto y de curiosidad por lo desconocido.

Existe una segunda fecha celebrada por algunos sectores, el 24 de junio, que conmemora el primer avistamiento ampliamente documentado y reportado en los Estados Unidos, ocurrido en 1947 por el piloto Kenneth Arnold, quien vio nueve objetos volando en formación cerca del Monte Rainier.

El significado del término OVNI El término OVNI, que proviene de la traducción del término en inglés UFO (Unidentified Flying Object), fue creado en el año 1953 inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se define como un objeto volador real o imaginario no identificado por el observador y de origen desconocido, aunque a lo largo de los años, el concepto ha evolucionado y hoy también se utiliza la sigla FANI (Fenómeno Aéreo No Identificado) para referirse a aquellos objetos que no pueden ser explicados por la ciencia convencional.