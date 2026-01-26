Pilates en casa: cinco ejercicios fundamentales para principiantes
Te dejamos cinco ejercicios de Pilates que fortalecen el cuerpo, mejoran la postura y aumentan tu bienestar.
Pilates es una disciplina que ayuda a fortalecer el cuerpo y mejorar la postura. También aumenta la flexibilidad y la concentración. Lo mejor es que se puede practicar en casa sin necesidad de mucho equipamiento. Aquí te contamos cinco ejercicios básicos para quienes recién empiezan.
The Hundred
Este ejercicio trabaja el abdomen y mejora la respiración. Acuéstate boca arriba con las piernas elevadas y flexionadas a 90 grados. Levanta la cabeza y los hombros del suelo. Mueve los brazos hacia arriba y hacia abajo mientras inhalas cinco veces y exhalas cinco veces. Haz esto hasta completar 100 movimientos.
Te Podría Interesar
Roll Up
El Roll Up fortalece el abdomen y estira la columna. Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas. Lleva los brazos hacia atrás y luego sube lentamente el torso hacia adelante, intentando tocar los pies. Baja despacio y controla el movimiento. Haz entre 5 y 10 repeticiones.
Leg Circles
Este ejercicio mejora la movilidad de caderas y piernas. Acuéstate boca arriba y levanta una pierna hacia el techo. Haz círculos con la pierna sin mover la cadera. Repite hacia ambos lados y cambia de pierna. Mantén el abdomen firme durante todo el movimiento.
Single Leg Stretch
El Single Leg Stretch fortalece el abdomen y mejora la coordinación. Acuéstate boca arriba, lleva una rodilla al pecho y estira la otra pierna. Alterna las piernas mientras llevas las manos hacia la rodilla doblada. Mantén la cabeza y los hombros elevados. Haz entre 8 y 10 repeticiones por lado.
Spine Stretch Forward
Este ejercicio ayuda a estirar la columna y la espalda. Siéntate con las piernas estiradas y separadas al ancho de los hombros. Estira los brazos hacia adelante e inclínate despacio tratando de tocar los pies. Mantén la postura unos segundos y regresa despacio. Repite 5 veces.
Lo ideal es empezar despacio y concentrarse en la respiración y el control del movimiento. Con constancia, se notarán los cambios en el cuerpo y en el bienestar general.