Pilates en casa: cinco ejercicios fundamentales para principiantes

Te dejamos cinco ejercicios de Pilates que fortalecen el cuerpo, mejoran la postura y aumentan tu bienestar.

Pilates es una disciplina que ayuda a fortalecer el cuerpo y mejorar la postura. También aumenta la flexibilidad y la concentración. Lo mejor es que se puede practicar en casa sin necesidad de mucho equipamiento. Aquí te contamos cinco ejercicios básicos para quienes recién empiezan.

The Hundred Este ejercicio trabaja el abdomen y mejora la respiración. Acuéstate boca arriba con las piernas elevadas y flexionadas a 90 grados. Levanta la cabeza y los hombros del suelo. Mueve los brazos hacia arriba y hacia abajo mientras inhalas cinco veces y exhalas cinco veces. Haz esto hasta completar 100 movimientos.

Roll Up El Roll Up fortalece el abdomen y estira la columna. Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas. Lleva los brazos hacia atrás y luego sube lentamente el torso hacia adelante, intentando tocar los pies. Baja despacio y controla el movimiento. Haz entre 5 y 10 repeticiones.

Leg Circles Este ejercicio mejora la movilidad de caderas y piernas. Acuéstate boca arriba y levanta una pierna hacia el techo. Haz círculos con la pierna sin mover la cadera. Repite hacia ambos lados y cambia de pierna. Mantén el abdomen firme durante todo el movimiento.

El Mat Pilates es una de las tantas variantes de esta popular disciplina Foto: Shutterstock Pilates en casa Single Leg Stretch El Single Leg Stretch fortalece el abdomen y mejora la coordinación. Acuéstate boca arriba, lleva una rodilla al pecho y estira la otra pierna. Alterna las piernas mientras llevas las manos hacia la rodilla doblada. Mantén la cabeza y los hombros elevados. Haz entre 8 y 10 repeticiones por lado.