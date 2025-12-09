WhatsApp rompe el aislamiento: permitirá chatear con usuarios de otras aplicaciones

La actualización de WhatsApp promete transformar el ecosistema de mensajería, aunque inicialmente llega con restricciones y desafíos de seguridad.

WhatsApp continúa su estrategia de renovación para mantenerse como la plataforma líder del mercado, pero esta vez con un cambio histórico en su funcionamiento. La aplicación propiedad de Meta anunció el fin de su etapa como "sistema cerrado" para integrarse a un ecosistema comunicacional más amplio.

Esta nueva modalidad permitirá que sus usuarios intercambien mensajes con personas que utilicen servicios de mensajería móvil externos, sin necesidad de que estos tengan una cuenta en WhatsApp.

Esta apertura no es una decisión aislada, sino que fue impulsada por la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Esta normativa exige a los gigantes tecnológicos garantizar la interoperabilidad, permitiendo que plataformas de menor escala puedan conectarse a sus infraestructuras para fomentar la competencia leal. De esta manera, la aplicación más popular del mundo comienza una transición hacia una conectividad universal.

Cómo funciona la nueva función de WhatsApp La nueva función habilitará el intercambio de textos, imágenes, videos, audios y documentos entre WhatsApp y aplicaciones de terceros. Si bien en esta primera etapa el servicio se limitará exclusivamente a conversaciones individuales, Meta ha confirmado que planea extender la compatibilidad a los chats grupales en el futuro cercano.

A diferencia de las actualizaciones tradicionales, esta herramienta no se activa automáticamente. Los usuarios con números registrados en la Unión Europea deberán habilitarla manualmente ingresando a Ajustes > Cuenta > Chats de terceros. Para mantener el orden, la plataforma ofrecerá la opción de separar los mensajes nativos de los externos en bandejas de entrada distintas.