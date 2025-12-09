WhatsApp permitirá leer el historial de las últimas 24 horas en los grupos

La aplicación de mensajería más usada del mundo prepara un cambio muy pedido por la gente. Pronto, WhatsApp dejará que los nuevos miembros de un grupo lean lo que se habló justo antes de que entraran. Esta novedad se descubrió hace poco en la versión de prueba para Android .

Entrar a un grupo tarde y no entender nada de lo que están hablando es algo que nos pasó a todos. Hasta ahora, cuando te sumaban a una conversación, la pantalla aparecía vacía y tenías que preguntar acerca del contenido que enviaron antes. Según las filtraciones de la versión beta en WabetaInfo , esto se termina. La plataforma busca facilitar la adaptación de quienes se suman a charlas que ya están empezadas, brindando contexto inmediato sin vueltas.

El control de esta herramienta va a estar en manos de los administradores. Ellos son los que deciden si activan o no la función de "historial compartido". Si dan el visto bueno, cada persona que entre al grupo va a tener la chance de revisar los mensajes recientes de forma automática, sin tener que tocar ninguna configuración extra ni pedir permisos raros.

El sistema tiene sus límites para cuidar el funcionamiento del teléfono. El acceso a los mensajes viejos se limita a una ventana de 24 horas. Además, en esos grupos donde hablan hasta por los codos, la aplicación de Meta evalúa poner un tope de hasta 1.000 mensajes compartidos. La idea es pasar solo la información justa y necesaria para no gastar todos los datos móviles del usuario ni tildar la app.

Todo este proceso se hace de forma transparente. El recién llegado ve el historial relevante al instante y puede entender los debates o las decisiones que se tomaron un rato antes de su llegada. Ya no hace falta que alguien se tome el trabajo de reenviar audios o explicar todo de nuevo.

Seguridad y privacidad en la aplicación de mensajería

Una preocupación común es qué pasa con la privacidad. Los desarrolladores explicaron que la protección se mantiene firme. WhatsApp sigue usando el cifrado de extremo a extremo.

Para lograr esto, la tecnología trabaja en segundo plano: selecciona de forma automática a un integrante que ya está en el grupo para reencriptar y transmitir los mensajes al nuevo miembro. Esto asegura que solo la persona autorizada lea la información. Cada vez que alguien entra, se genera una clave de cifrado grupal nueva. Así, la charla se mantiene cerrada solo para los que están adentro en ese momento.

image WhatsApp añade una de las funciones más útiles a los grupos. WhatsApp

Por ahora, esta novedad está en fase de desarrollo y solo la pueden probar unos pocos usuarios de la versión beta en Android. Los ingenieros siguen ajustando las tuercas basándose en los comentarios de la gente. Se espera que la herramienta llegue a todos los celulares en las próximas semanas de forma escalonada. Si tenés un grupo de trabajo o de organización de eventos, esta función te va a venir bárbaro para que nadie se quede afuera de la conversación.