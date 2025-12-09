WhatsApp prepara una función clave para contactos que no tengan la app
WhatsApp tendrá una nueva función en la que se podrá contactar más fácilmente a las personas que no tengan la aplicación.
El popular servicio de mensajería WhatsApp dará un paso importante: habilitará la posibilidad de que sus usuarios se comuniquen con personas que no tienen instalada la app ni cuentan con una cuenta activa. Se trata de una función que llegará para facilitar el contacto con quienes todavía no tienen su cuenta.
Según informó el portal especializado WaBetaInfo, la función —identificada en la versión beta para Android (v2.25.22.13) y conocida como “chats de invitados” — permitirá invitar a contactos externos mediante un link, facilitando que éstos entren a una conversación pese a no tener WhatsApp instalado.
El plan de WhatsApp
La idea de fondo es que WhatsApp deje de operar como un sistema completamente cerrado y empiece a abrir su plataforma: con “chats de invitados”, bastará con un enlace para establecer una conversación, sin necesidad de registro ni descarga de la aplicación.
La comunicación podrá incluir textos, y en algunos casos otros tipos de contenidos — aunque inicialmente la funcionalidad tendrá limitaciones: las charlas serán uno a uno (no grupales), y en esta etapa no serán compatibles con versiones web, solo dispositivos móviles con iOS o Android.
El lanzamiento de esta función también responde a presiones regulatorias, en particular de Europa: la normativa del bloque exige interoperabilidad entre plataformas de mensajería, lo que impulsa a WhatsApp (y a su empresa madre, Meta) a abrir el ecosistema para ofrecer más opciones de conexión.
Por ahora, esta modalidad está siendo probada en ciertos mercados, y su disponibilidad global aún no fue confirmada oficialmente por Meta. Pero si se expande, podría transformar la forma en que, hoy, usamos WhatsApp: ya no será necesario que ambos interlocutores tengan la app para entablar una conversación.