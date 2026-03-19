Cómo desactivar el en línea de WhatsApp para que nadie sepa que estás conectado

WhatsApp tiene una función para ocultar el estado en línea y que ningún contacto sepa cuándo se está conectado.

Al activar la opción de privacidad de WhatsApp, el usuario puede leer mensajes sin que sus contactos sepan que está conectado. Foto: Archivo

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en los últimos tiempos y una de las consultas más frecuentes de los usuarios es cómo leer mensajes o usar la app sin que los contactos vean que se está conectado.

La plataforma tiene una función nativa que permite ocultar el estado en línea y la hora de última conexión de forma permanente y en pocos pasos. Esto puede servir para leer mensajes sin tener la presión de contestar de manera inmediata o también revisar conversaciones sin que la otra persona sepa que estamos activos en la aplicación.

Cómo activar la función paso a paso La configuración es simple y se puede hacer en menos de un minuto desde cualquier celular. Hay que abrir WhatsApp y ir a Ajustes, luego dirigirse a Privacidad y seleccionar Hora de últ. vez y En línea. Una vez dentro hay que pulsar Nadie para que ningún contacto pueda ver cuándo se estuvo conectado por última vez ni si se está en línea en ese momento.

Una vez activada la función, el usuario puede navegar por sus conversaciones, leer mensajes y usar la aplicación con total libertad sin que aparezca el indicador de en línea en su perfil.