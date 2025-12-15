WhatsApp: las actualizaciones que preparan para 2026 y todas las sorpresas

WhatsApp renueva su plataforma con actualizaciones pensadas para el próximo año. Así serán los cambios.

WhatsApp lanzó una actualización global en diciembre de 2025 que incorpora una serie de herramientas orientadas a facilitar la comunicación y fomentar la creatividad de los usuarios en esta temporada festiva. Se trata de un paquete de funciones nuevas para los usuarios.

La compañía, propiedad de Meta, añadió mejoras tanto en la forma de comunicarse como en la interacción visual dentro de la aplicación, disponibles progresivamente para dispositivos Android, iOS y computadoras de escritorio.

Comunicación más fluida tras llamadas perdidas en WhatsApp Una de las funciones destacadas permite a los usuarios dejar un mensaje de voz o video inmediatamente después de una llamada que no fue atendida, simplificando lo que antes solía hacerse con servicios externos o contestadores tradicionales.

Asimismo, en las videollamadas grupales, la app ahora identifica automáticamente al participante que está hablando y lo resalta, lo que mejora la comprensión del diálogo en reuniones con varias personas. Por su parte, las conversaciones de audio ganan la opción de usar reacciones con emojis en tiempo real, sin interrumpir a los interlocutores.

Meta también potenció su asistente de inteligencia artificial dentro de WhatsApp, permitiendo generar imágenes de mayor calidad y realismo que pueden compartirse en chats o usarse para crear saludos originales. Otra herramienta novedosa transforma fotografías en animaciones breves, ampliando las posibilidades creativas para los "Estados".