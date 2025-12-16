WhatsApp: la nueva función para las llamadas que revolucionará todo

WhatsApp continúa ampliando sus funciones y ahora incorporó una opción de buzón de voz para las llamadas realizadas dentro de la aplicación, una herramienta pensada para que los usuarios no pierdan mensajes importantes cuando no pueden atender una comunicación en tiempo real.

Esta nueva función permite que, ante una llamada no respondida, la persona que intenta comunicarse pueda dejar un mensaje de voz, similar a lo que ocurre con los sistemas tradicionales de contestador telefónico. De esta manera, el receptor podrá escuchar el audio más tarde, directamente desde el chat.

El funcionamiento es sencillo y no requiere configuraciones complejas. Cuando un usuario recibe una llamada por WhatsApp y decide no atenderla —o no puede hacerlo—, la aplicación ofrece automáticamente la posibilidad de que quien llama grabe un mensaje de voz.

Una vez enviado, ese audio queda almacenado en la conversación, donde puede reproducirse en cualquier momento. El mensaje aparece identificado como parte de una llamada perdida, lo que facilita reconocer su origen.

A diferencia de otras herramientas, el buzón de voz no necesita ser activado de forma manual. WhatsApp lo incorpora de manera automática en las versiones más recientes de la aplicación, tanto en dispositivos Android como iOS.

Además, los mensajes de voz enviados a través de este sistema cuentan con cifrado de extremo a extremo, manteniendo los estándares de privacidad habituales de la plataforma.

Con esta incorporación, WhatsApp busca ofrecer una alternativa práctica para situaciones en las que no es posible responder una llamada, ya sea por falta de tiempo, mala conexión o simplemente por preferencia del usuario. El buzón de voz permite así mantener el contacto sin necesidad de responder en el momento, evitando llamadas perdidas sin respuesta.

Esta novedad se suma a otras actualizaciones recientes orientadas a mejorar la experiencia de comunicación dentro de la app, reforzando su posición como una de las plataformas de mensajería más utilizadas a nivel mundial.