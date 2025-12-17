La estafa que nació en las cárceles mendocinas: una financiera trucha, millones de pesos y más de 20 detenidos

El caso de una jubilada de San Rafael que fue víctima de una millonaria estafa a través de Facebook permitió desmantelar una banda que operaba desde cárceles de Mendoza y estaba detrás del fraude digital. Este miércoles, se realizaron 23 allanamientos en el Gran Mendoza y en Zona Sur , que dejaron un total de 25 detenidos .

El modus operandi de los delincuentes consistía en atraer potenciales víctimas mediante una financiera trucha , la cual contaba con perfil en la citada red social bajo el nombre de " Prestamos Personales 103 ". A través de esa cuenta, ofrecían créditos con bajas tasas de interés y cuotas accesibles.

Eso condujo a que una mujer adulta mayor, oriunda del mencionado departamento sureño, contactara a los estafadores para adquirir un prestamo . A partir de allí, la víctima comenzó a vivir un verdadero infierno, ya que supuestos empleados de la entidad financiera se comunicaban con ella y se solicitaban transferencias de dinero para avanzar con el trámite.

Posteriormente, el engaño pasó a una segunda etapa, ya que un presunto abogado contactó a la jubilada y le informó que la financiera había quebrado. A raíz de eso, surge de la denuncia, a la mujer le exigieron nuevos pagos para evitar una demanda en su contra.

Finalmente, en la última fase de la estafa, la víctima empezó a recibir llamadas por parte de una mujer que aseguraba ser una fiscal que estaba investigando a la financiera. Asimismo, supuestas secretarias de la fiscalía la extorsionaban para que realizara nuevas transferencias, para así evitar ser perjudicada por el proceso judicial.

9828335c-f5bd-4759-b9c8-bf4b9a65584b La mujer contactó a los estafadores por Facebook. (Imagen ilustrativa) Creada con inteligencia artificial.

Fue en ese punto que la jubilada advirtió que todo se trataba de un ardid, el cual venía padeciendo durante cuatro meses y que la llevó a perder la suma de 11.800.000 pesos, que terminaron en manos de los estafadores.

Así, la mujer acudió a la Justicia y radicó una denuncia que tuvo la intervención del fiscal de San Rafael Javier Giaroli, quien junto a su equipo de trabajo pudo establecer que la estafa había nacido en las cárceles de Mendoza, más precisamente en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte y el Complejo Penitenciario N°4 de San Rafael.

La clave: billeteras virtuales e inteligencia artificial

Para eso, los pesquisas analizaron unas 150 cuentas de diferentes billeteras virtuales —Mercado Pago, Prex y Naranja X entre otras— que fueron utilizadas para mover las importantes sumas de dinero que recibieron los estafadores por parte de la víctima.

Básicamente, los autores de la estafa le pagaban entre 50.000 y 100.000 pesos a personas para crear cuentas en billeteras virtuales de diversas fintec, las cuales luego eran utilizadas para mover el dinero y así dificultar el rastreo de los destinatarios finales, es decir, los autores de la estafa.

san rafael carcel.v1.jpg Algunos de los presos estaban alojados en la cárcel de San Rafael. Archivo MDZ.

Lo cierto es que los datos de los titulares de esas cuentas fueron plasmados en herramientas de inteligencia artificial, tales como Chat GPT y Gemini, para hacer cruzamiento de datos. De esa manera, pudieron establecer vínculos familiares entre algunos de los usuarios, sobre todo entres los destinatarios finales del dinero, que resultaron ser, en su mayoría, familiares de presos alojados en Almafuerte y San Rafael.

Cómo sigue la investigación

Con todos esos elementos, se realizaron este miércoles una serie de allanamientos a los internos, familiares y allegados, en los que se secuestraron una gran cantidad de dispositivos móviles, lo cuales serán peritados para obtener nuevas pruebas incriminatorias.

En tanto, también se desarrollará una pericia lingüística, que consiste en el análisis de las características de escritura en aplicaciones de mensajería, a través de la cual se podrá establecer cuáles eran los sospechosos que contaron a la víctima durante las maniobras fraudulentas.

Asimismo, los detectives del caso esperan que en los próximos días surjan nuevas denuncias de otros ciudadanos que hayan sido víctimas de la banda de estafadores carcelarios. Por lo pronto, los principales sospechosos serán imputados estafa agravada por la reiterancia y extorsión, aunque podrían sumar el delito de asociación ilícita en caso de que aparezcan otros casos.