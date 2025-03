El lado oscuro de los celulares en las cárceles: drogas, pornografía infantil y estafas

En el marco del debate sobre el secuestro de celulares en las cárceles, Daniel Adler, especialista en seguridad, expresó su firme postura en contra del uso de estos dispositivos dentro de los penales. "Estoy absolutamente en contra de utilizar celulares en las cárceles", afirmó durante una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM.

Adler destacó que, según estudios y su experiencia personal en inteligencia penitenciaria, los niveles de incursión en el delito son extremos cuando los reclusos tienen acceso a teléfonos móviles. "Un celular lo menos que tiene es una línea telefónica; es un acceso desde cuentas bancarias a aplicaciones en línea e interconexiones con literalmente todo el mundo", explicó.

El especialista alertó sobre el auge de delitos como la distribución de contenido sexual infantil y pedofilia, que se comercializa a cambio de pagos mensuales. "Tener un celular en una cárcel es peor que tener un arma de fuego", sentenció. Además, mencionó que en la provincia de Buenos Aires, el 77,9% de la población carcelaria tiene acceso a líneas celulares, lo que facilita la trata de información ilícita, como videos de predación sexual y zoofilia, que incluso se venden al exterior mediante plataformas como Mercado Pago. "Un celular hoy es un banco, es un estudio de grabación, es un intercambio delictual, es mucho más que una línea telefónica", subrayó.

Escuchá la entrevista completa:

Respecto a las estrategias para frenar el ingreso de celulares no registrados, Adler señaló que el problema no se limita a los dispositivos, sino que también incluye drogas, armas y otros elementos que ingresan con complicidad interna. "El primer paso es una unidad de asuntos internos con polígrafo detector de mentiras", propuso, citando ejemplos de Israel y Ecuador, donde se han implementado medidas similares. Además, destacó la eficacia de los inhibidores celulares modernos, que pueden calibrarse para funcionar en áreas reducidas sin afectar a zonas urbanas cercanas. "Los temas electrónicos son extremadamente rápidos, incluso fáciles y baratos de implementar", aseguró.

Sin embargo, Adler enfatizó que la clave radica en la voluntad política y en la eliminación de la corrupción interna. "El tema siempre es si es que está la decisión, si es que no hay alguna mano corrupta por medio que no aprueba, no frena esa temática", concluyó, instando a la sociedad a demandar mayor seguridad y a sospechar de las complicidades que permiten estas irregularidades.