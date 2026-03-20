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Celulares a menos de $700.000: cómo conseguirlos en Argentina

El mercado argentino expone teléfonos celulares con precios más bajos. Cómo conseguirlos y los modelos.

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Celulares en Argentina.

Celulares en Argentina.

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En un contexto económico desafiante, el mercado argentino de smartphones ofrece cada vez más opciones accesibles. Hoy es posible conseguir celulares con precios por menos de $700.000 con prestaciones que, hasta hace poco, eran exclusivas de gamas más altas. Los detalles.

Según un relevamiento reciente, marcas como Motorola, Samsung, Nubia y Xiaomi compiten en este segmento con modelos que combinan buen rendimiento, cámaras avanzadas y baterías de larga duración, lo que amplía las alternativas para los consumidores.

Opciones para conseguir celulares más baratos

Entre los equipos más relevantes aparecen propuestas para distintos perfiles de usuario:

  • Motorola moto g17: una opción equilibrada con buena experiencia multimedia, pantalla Full HD+ y sonido estéreo, pensada para el uso cotidiano.

  • Motorola moto g77: orientado a la fotografía, se destaca por su cámara de 108 MP y pantalla AMOLED de alta tasa de refresco.

En el segmento más económico:

  • Nubia Music 2: uno de los más baratos, con foco en el sonido gracias a un parlante externo de alta potencia.

  • Nubia Air: apuesta por diseño delgado y liviano, con pantalla AMOLED y funciones basadas en inteligencia artificial.

Xiaomi IA
Celulares con precios m&aacute;s baratos en Argentina.

Celulares con precios más baratos en Argentina.

Por su parte, Xiaomi también ofrece alternativas competitivas:

  • Redmi A5: pensado para usuarios básicos, con buena autonomía y rendimiento eficiente.

  • Redmi 15C: incorpora cámara de 50 MP, carga inversa y mejoras en conectividad entre dispositivos.

A diferencia de años anteriores, los equipos en este rango de precios ya no son “básicos”. Actualmente incluyen: pantallas grandes con buena resolución y fluidez; cámaras versátiles con inteligencia artificial; baterías que superan los 5.000 mAh; procesadores capaces de sostener redes sociales, streaming y multitarea.

Esto refleja una evolución del mercado, donde la gama económica incorpora características antes reservadas a modelos premium.

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