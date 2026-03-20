Celulares a menos de $700.000: cómo conseguirlos en Argentina
El mercado argentino expone teléfonos celulares con precios más bajos. Cómo conseguirlos y los modelos.
En un contexto económico desafiante, el mercado argentino de smartphones ofrece cada vez más opciones accesibles. Hoy es posible conseguir celulares con precios por menos de $700.000 con prestaciones que, hasta hace poco, eran exclusivas de gamas más altas. Los detalles.
Según un relevamiento reciente, marcas como Motorola, Samsung, Nubia y Xiaomi compiten en este segmento con modelos que combinan buen rendimiento, cámaras avanzadas y baterías de larga duración, lo que amplía las alternativas para los consumidores.
Opciones para conseguir celulares más baratos
Entre los equipos más relevantes aparecen propuestas para distintos perfiles de usuario:
Motorola moto g17: una opción equilibrada con buena experiencia multimedia, pantalla Full HD+ y sonido estéreo, pensada para el uso cotidiano.
Motorola moto g77: orientado a la fotografía, se destaca por su cámara de 108 MP y pantalla AMOLED de alta tasa de refresco.
En el segmento más económico:
Nubia Music 2: uno de los más baratos, con foco en el sonido gracias a un parlante externo de alta potencia.
Nubia Air: apuesta por diseño delgado y liviano, con pantalla AMOLED y funciones basadas en inteligencia artificial.
Por su parte, Xiaomi también ofrece alternativas competitivas:
Redmi A5: pensado para usuarios básicos, con buena autonomía y rendimiento eficiente.
Redmi 15C: incorpora cámara de 50 MP, carga inversa y mejoras en conectividad entre dispositivos.
A diferencia de años anteriores, los equipos en este rango de precios ya no son “básicos”. Actualmente incluyen: pantallas grandes con buena resolución y fluidez; cámaras versátiles con inteligencia artificial; baterías que superan los 5.000 mAh; procesadores capaces de sostener redes sociales, streaming y multitarea.
Esto refleja una evolución del mercado, donde la gama económica incorpora características antes reservadas a modelos premium.