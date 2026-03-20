Celulares a menos de $700.000: cómo conseguirlos en Argentina

El mercado argentino expone teléfonos celulares con precios más bajos. Cómo conseguirlos y los modelos.

En un contexto económico desafiante, el mercado argentino de smartphones ofrece cada vez más opciones accesibles. Hoy es posible conseguir celulares con precios por menos de $700.000 con prestaciones que, hasta hace poco, eran exclusivas de gamas más altas. Los detalles.

Según un relevamiento reciente, marcas como Motorola, Samsung, Nubia y Xiaomi compiten en este segmento con modelos que combinan buen rendimiento, cámaras avanzadas y baterías de larga duración, lo que amplía las alternativas para los consumidores.

Opciones para conseguir celulares más baratos Entre los equipos más relevantes aparecen propuestas para distintos perfiles de usuario:

Motorola moto g17 : una opción equilibrada con buena experiencia multimedia, pantalla Full HD+ y sonido estéreo, pensada para el uso cotidiano.

Motorola moto g77: orientado a la fotografía, se destaca por su cámara de 108 MP y pantalla AMOLED de alta tasa de refresco. En el segmento más económico:

Nubia Music 2 : uno de los más baratos, con foco en el sonido gracias a un parlante externo de alta potencia.

Nubia Air: apuesta por diseño delgado y liviano, con pantalla AMOLED y funciones basadas en inteligencia artificial. Xiaomi IA Celulares con precios más baratos en Argentina. Shutterstock Por su parte, Xiaomi también ofrece alternativas competitivas: