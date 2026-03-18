Los cinco celulares de 2021 que todavía merecen la pena comprar en 2026

Encontrar los mejores celulares en Argentina durante este 2026 no siempre implica buscar el último lanzamiento. Muchos usuarios descubrieron que dispositivos de alta gama con cinco o menos años de antigüedad ofrecen una experiencia premium por una fracción del costo original, convirtiéndose en opciones sumamente atractivas para quienes priorizan el rendimiento real frente al marketing.

La tecnología móvil alcanzó un punto de madurez donde el salto generacional ya no es tan abismal como en décadas anteriores. Buques insignia que debutaron en 2021 demuestran ser inversiones sabias que resisten el paso del tiempo de manera notable, manteniendo vigencia en fotografía, autonomía y fluidez del sistema operativo, desafiando así la obsolescencia programada en el mercado local.

El iPhone 13 llegó en septiembre de 2021 como la apuesta de Apple por perfeccionar lo existente . Cinco años después, este dispositivo continúa siendo una opción extraordinaria para quienes buscan estabilidad, seguridad y una experiencia de usuario sin compromisos. El chip A15 Bionic sigue demostrando una potencia que rivaliza incluso con procesadores de generaciones más recientes, permitiendo ejecutar cualquier aplicación sin la menor brizna de lag.

El iPhone 13 sigue siendo uno de los celulares más buscados por su equilibrio entre cámaras y batería.

Por su parte, el Samsung Galaxy S21 estableció nuevos estándares gracias a su equilibrado enfoque. ¿Realmente necesitamos el modelo más costoso del año para navegar con fluidez y tomar fotos increíbles? En 2026 , la pantalla AMOLED de 120 Hz del Galaxy S21 sigue ofreciendo una experiencia satisfactoria. Samsung mantuvo actualizaciones consistentes de seguridad y características para esta línea, asegurando que el dispositivo permanezca relevante en el ecosistema de celulares de Argentina .

El Xiaomi Mi 11 Ultra fue quizás el esfuerzo más ambicioso de la marca por conseguir un flagship completo. Su sensor principal Samsung GN2 de 50 megapíxeles captura luz con una generosidad que produce resultados extraordinarios en condiciones de baja luminosidad. La innovación de integrar una pantalla trasera funcional muestra una madurez de diseño que perdura, siendo un dispositivo que se atreve con características que otros consideraron experimentales.

En una línea similar, el OnePlus 9 Pro destaca por su colaboración con la legendaria casa Hasselblad. La calidad del color, soportada por profundidad de 10 bits, ofrece una fidelidad de reproducción que justifica por sí sola mantener este dispositivo. Aunque su soporte oficial ha llegado a su fin, el Snapdragon 888 continúa ejecutando tareas complejas con una fluidez que desafía su edad, consolidándose como una opción de nicho muy valorada.

Samsung Galaxy S21

Google Pixel 6 Pro: El pionero de la inteligencia artificial en 2026

Hace varios años atrás, el debut del procesador Tensor en el Google Pixel 6 Pro marcó un antes y un después en la fotografía computacional. Este enfoque demostró ser profético: cinco años después, el dispositivo sigue ejecutando con naturalidad todos los algoritmos de procesamiento de imagen disponibles. Google mantuvo un enfoque consistente en calidad de procesamiento sobre especificaciones de hardware brutas, filosofía que envejeció particularmente bien.

Google Computational Photography —el procesamiento de imagen basado en inteligencia artificial que ocurre después de capturar— transforma fotografías ordinarias en resultados que compiten con dispositivos significativamente más nuevos. Gracias a herramientas como Real Tone o Astrofotografía, este modelo sigue siendo una de las mejores alternativas de celulares usados en Argentina para los amantes de la edición y la captura profesional durante este 2026.

Mejores Celulares 2021 - Interna 2 En 2026, la pantalla de 120 Hz del Samsung Galaxy S21 continúa ofreciendo una fluidez envidiable para el usuario diario. shutterstock

Finalmente, está claro que el mercado de segunda mano y reacondicionados permite que estos equipos sigan circulando, demostrando que la calidad de construcción de 2021 fue diseñada para durar. Comprar un gama alta de hace cinco años no es solo un ahorro; puede ser una decisión de consumo responsable y eficiente.