Samsung prepara una verdadera revolución en las cámaras del Galaxy S27 Ultra

El Samsung Galaxy S27 Ultra promete cambiar la fotografía móvil con un sensor gigante y tecnología LOFIC. Conocé todos los detalles aquí.

Los rumores sobre el próximo Samsung Galaxy S27 Ultra se multiplican, y las filtraciones más recientes apuntan a una significativa mejora en las cámaras del dispositivo. Según informes de confiables filtradores de tecnología, el futuro buque insignia de Samsung incorporaría un sensor de cámara trasera de prácticamente una pulgada y 200 megapíxeles, marcando un hito importante en la fotografía móvil.

Este avance llega en un momento clave para el mercado de los smartphones, donde la competencia por el dominio de la imagen es más feroz que nunca. Tras años de refinamiento sobre una base sólida, la firma surcoreana parece lista para dar el gran salto técnico que los entusiastas han estado esperando, apostando por sensores de mayor tamaño físico para capturar luz de manera inédita.

Samsung Galaxy S26 El nuevo sensor ISOCELL HP6: el corazón del Samsung Galaxy S27 Ultra El sensor en cuestión, denominado ISOCELL HP6, tendría un formato de 1/1.3 pulgadas y contaría con tecnología de vanguardia que promete mejorar significativamente la captura de imágenes en condiciones variadas. Además, se especula que la compañía estaría desarrollando el ISOCELL HPA —un sensor aún más grande, de 1/1.12 pulgadas— que podría llegar al mercado en 2027.

¿Es posible que estemos ante el fin de las cámaras compactas tradicionales? Con esta resolución de 200 megapíxeles y un tamaño de sensor que roza la pulgada, el Samsung Galaxy S27 Ultra busca no solo nitidez, sino una profundidad de campo y una textura que hasta ahora eran difíciles de lograr en un cuerpo tan delgado.

Samsung Galaxy S27 Ultra - Interna 1 El sensor ISOCELL HP6 renovará por completo las cámaras del próximo gama alta de Samsung. Imagen generada con IA Tecnología LOFIC: el secreto para una fotografía perfecta Uno de los puntos más disruptivos de las nuevas cámaras es el soporte para la tecnología LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Esta innovación representa un avance considerable en la industria, ya que permite capturar detalles tanto en zonas extremadamente oscuras como en áreas muy iluminadas sin perder información ni experimentar sobreexposición.