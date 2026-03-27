Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este viernes 27 de marzo
La Anses continúa con el cronograma de pagos de marzo de 2026. Este viernes 27 cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y beneficiarios de Desempleo Plan 1.
La Anses avanza este viernes 27 de marzo con una nueva fecha del calendario de pagos del mes. En esta jornada les toca cobrar a los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo y tienen DNI terminados en 6 y 7, de acuerdo con el cronograma oficial.
Ese mismo día también reciben su pago los beneficiarios de Desempleo Plan 1 con documentos finalizados en 6 y 7. De esta manera, el calendario sigue concentrado en las prestaciones que todavía tienen fechas pendientes en el tramo final de marzo.
A diferencia de otras etapas del mes, en esta fecha ya no aparecen pagos de AUH, Asignación por Embarazo, SUAF o Prenatal y Maternidad. El esquema del viernes 27 queda enfocado en estos dos grupos dentro del calendario publicado por la Anses.
Con este avance, el organismo entra en los últimos días del cronograma de marzo. Por eso, quienes no estén incluidos en los pagos de este viernes deberán revisar la próxima fecha que les corresponda según su prestación y la terminación del DNI.
El aumento que confirmó la Anses para abril
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,9% en abril a prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El porcentaje responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero comunicado por el Indec y se aplicará a todos los haberes previsionales del cuarto mes del año.
Con este nuevo ajuste, los jubilados que reciben la mínima llegarán a $380.319,31. A este monto se suma el bono refuerzo de $70.000 destinado a los sectores más vulnerables, alcanzando un total de $450.319,31.
La jubilación máxima, en tanto, ascenderá a aproximadamente $2.559.188,81, consolidando la actualización de todos los niveles del sistema previsional. El aumento también impacta en otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $374.255,44 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán $336.223,52.