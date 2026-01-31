La tajante respuesta de Cecilia Roth tras los rumores de tensiones en el rodaje de la serie de Moria Casán

Tras las versiones que señalaban demoras en el set de la esperada producción, llega una aclaración contundente que busca poner fin a las especulaciones mediáticas.

La finalización de las grabaciones de la serie biográfica sobre la "One" se vio envuelta en versiones cruzadas que señalaban a Cecilia Roth por presuntos retrasos y falta de compromiso profesional. Los rumores sugerían que la reconocida actriz habría generado malestar en la producción debido a reiteradas llegadas tarde que encarecieron los costos de rodaje de la biopic de Moria Casán. Ante la escalada del conflicto, la protagonista decidió romper el silencio para desestimar las acusaciones de sus colegas y aclarar su verdadera relación con el resto del elenco.

La defensa de Moria Casán ante las críticas de la prensa contra Cecilia Roth Moria Casán rompió el silencio sobre la labor de Cecilia Roth en su esperada serie biográfica Moria Casán rompió el silencio sobre la labor de Cecilia Roth en su esperada serie biográfica. Video: El Trece A través de un diálogo con el periodista Ángel de Brito, la intérprete manifestó su indignación por el tratamiento de la noticia y desmintió cualquier tipo de sanción o recorte en su participación. Según detalló el conductor de LAM, la actriz calificó el abordaje de los cronistas como una provocación deliberada para generar impacto mediático. "Está muy enojada con esto que ocurrió en la nota de Intrusos. Me dijo que fue muy mala leche", reveló el comunicador, subrayando que la artista se sintió hostigada durante las entrevistas en el set.

cecilia-roth-como-moria-casan La actriz desmintió los rumores de llegadas tarde y conflictos con la producción de la serie. Foto: Archivo MDZ A pesar de los momentos de tensión vividos frente a las cámaras, la actriz se encargó de asegurar que el clima interno con sus compañeras de reparto fue óptimo durante todo el proceso de trabajo. De hecho, confirmó su asistencia a la celebración por el cierre de la producción, descartando rispideces con Griselda Siciliani o Sofía Gala. "Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde", enfatizó De Brito al transmitir el descargo oficial de la protagonista, quien se mostró firme en su postura de no alimentar más trascendidos.

Los detalles del cruce entre Cecilia Roth y el cronista de Intrusos Escándalo y desmentida: qué dijo Cecilia Roth sobre las demoras en la biopic de Moria Escándalo y desmentida: qué dijo Cecilia Roth sobre las demoras en la biopic de Moria. Video: Intrusos (América TV) El punto más álgido del conflicto se produjo cuando la actriz, aún caracterizada como el personaje principal, fue interceptada por un movilero en pleno rodaje. Ante las preguntas incisivas sobre su supuesta falta de puntualidad, la respuesta fue breve pero tajante: "No me provoques". Roth sostiene que este tipo de versiones fueron difundidas con el único objetivo de generar prensa para la serie a costa de su reputación profesional, asegurando que "está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar".