El llamativo movimiento de Martín Migueles en medio del escándalo con Wanda Nara

El novio de la conductora se encuentra en medio de la tormenta tras los chats que salieron a la luz.

Martín Migueles vuelve a estar en los principales portales y programas de televisión que cubren la farándula. Es que el novio de Wanda Nara es acusado de querer serle infiel a la empresaria luego de los chats que salieron a la luz con Claudia Ciardone.

"Fue en los primeros días de diciembre, me mandó mensajes y me llamó también. En el primer llamado me insistió para verme; obviamente que no era para tomar un café y le dije que yo estaba en pareja y que estaba bien", contó Claudia sobre el polémico contacto.

Al rechazarle esta invitación, Martín Migueles no se rindió y reveló que la volvió a contactar por mensaje de texto: "Me mandó mensajes y me mandó la dirección". En las últimas horas, Yanina Latorre reveló el movimiento que hizo la pareja de la conductora.

El gesto de Martín Migueles que llamó la atención Captura de pantalla 2025-12-31 112629 Martín Migueles se unió a Telegram. Foto: Instagram / @yanilatorre. Luego de toda la polémica, Martín se sumó a la red social Telegram, donde se pueden enviar chats "secretos" que luego se borran en determinado tiempo. Esto claramente podría hacer estallar de furia a Wanda Nara.