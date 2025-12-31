María Eugenia Ritó le hizo un insólito pedido a Wanda Nara tras el video hot de Martín Migueles

La artista sorprendió a todos en las redes sociales por un pedido que le hizo a la conductora de Telefe.

Wanda Nara se encuentra en estos momentos pasando un momento de tensión en su relación con Martín Migueles por la supuesta infidelidad de su novio. En medio de todo esto, María Eugenia Ritó le hizo un insólito pedido en las redes y, por supuesto, que se viralizó.

Todo ocurrió luego del video subido de tono que compartió la conductora de Telefe en su cuenta de Instagram, clip que minutos después eliminó debido a las críticas. Wanda Nara filmó a Migueles y un detalle hot no pasó desapercibido.

En un paneo que parecía casual mientras grababa a sus niños, la cámara se detuvo, con una precisión que pocos creen accidental, en la zona genital de Migueles, quien vestía un short de baño muy ajustado.

El video que compartió Wanda Nara Video de Wanda Nara con Martín Migueles El video se volvió tan viral que María Eugenia Ritó compartió un posteo con un insólito pedido a Wanda: "Qué lindo para dar una vueltita por ahí, con ese paquete, lo devuelvo enseguida, Wandita Nara".