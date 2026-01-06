Guido Záffora compartió un fuerte dato que complicaría a la empresaria en el canal de la familia.

Wanda Nara es, sin lugar a dudas, una de las conductoras y personalidades de la farándula más polémica. La empresaria se encuentra llevando adelante la conducción de MasterChef en Telefe, pero revelaron una noticia que podría complicar su futuro.

Guido Záffora, panelista del programa de Mariana Fabbiani, sacó a la luz una cláusula por parte de Telefe que pondría contra las cuerdas a una de las máximas figuras del canal de las pelotas: "Esta es la cláusula que le impone Telefe y es lo que a Wanda le preocupa".

Posteriormente, pasó a leer la cláusula que figura en el contrato de Wanda Nara: "La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que reflejen los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal".

La cláusula que compromete a Wanda Nara y que podría marcar su salida de Telefe ¿Wanda Nara afuera? La polémica cláusula que podría marcar su salida de Telefe La misma, según la información que le llegó al periodista, incluye y se limita a los "comportamientos éticos, de respeto y que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y a personas relacionadas con los programas y con lo que ella cuenta públicamente".