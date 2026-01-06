Wanda Nara presumió los "centímetros" de Martín Migueles en X y después se arrepintió

La polémica empresaria estalló contra quienes critican su relación con Martín Migueles y dio detalles explícitos sobre su felicidad actual.

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero mediático con un descargo que rozó el límite de la censura. La conductora de Masterchef Celebrity, cansada de las versiones que hablaban de una supuesta inestabilidad con su actual pareja, Martín Migueles, irrumpió en sus redes sociales para frenar los rumores de crisis en Punta del Este. Sin embargo, lo que pretendía ser una aclaración terminó en un escándalo viral debido a una frase subida de tono que sus seguidores no tardaron en descifrar.

¿Indirecta para Icardi? El explosivo mensaje de Wanda Nara que borró tras hacerse viral wanda nara martin migueles (1) Wanda Nara y Martín Migueles disfrutaron de unos días de relax en Punta del Este antes de retomar la rutina. Foto: Instagram / @wanda_nara La morocha no anduvo con vueltas al cuestionar a quienes opinan sin conocerla. "Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien", disparó inicialmente.

Sin embargo, la temperatura subió cuando Wanda Nara justificó su plenitud con un dato que dejó a todos boquiabiertos: "Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí".

wanda-nara-sobre-sus-vacaciones-en-punta-del-este-2026-2165009 La conductora de Masterchef Celebrity generó controversia con una frase sobre la intimidad de su novio. X La referencia a la virilidad de Migueles generó una catarata de memes y críticas; mientras algunos lo vieron como un dardo venenoso para su ex, Mauro Icardi, otros la tildaron de "ordinaria" por ventilar tales intimidades. Ante la repercusión masiva, Wanda decidió eliminar el posteo y cambiar el ángulo de su discurso, enfocándose en su rol de madre y en el balance de su descanso.

El insólito posteo eliminado y su rol de madre hijos wanda nara Prioridad familiar: Wanda compartió sus vacaciones con sus hijos y decidió alejarse de los flashes este verano. @wanda_nara En el nuevo posteo, Wanda Nara explicó que este verano su prioridad absoluta fueron sus hijos y que, a diferencia del año pasado, prefirió la vida hogareña a los eventos exclusivos de la costa uruguaya: "Tuve unas vacaciones hermosas. Gracias por entender que este verano viaje con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada".