El mediático rompió el silencio de la peor manera. Furioso por los últimos informes televisivos, el empresario dejó ver su peor costado en el estacionamiento de un shopping.

La temporada de verano en Punta del Este, que prometía ser un refugio de descanso para Wanda Nara y su familia, se ha convertido en una sucesión de escándalos que escalan día a día. Tras conocerse las denuncias judiciales y los rumores de infidelidad que rodean a Martín Migueles, la situación pasó de la tensión mediática a la confrontación física y verbal.

Esta vez, el empresario, visiblemente alterado, protagonizó un violento cruce con el periodista Gustavo Descalzi, cronista histórico de América TV en la costa uruguaya. El episodio ocurrió en el estacionamiento de un conocido shopping del balneario esteño.

El video del momento Embed - El violento episodio que protagonizó Martín Migueles frente a Wanda Nara que sorprendió a todos: "Te voy a..." Según relató el propio Descalzi en el programa Infama, el encuentro se dio cuando la pareja salía de realizar compras junto a los hijos de la conductora. Lejos de ignorar a la prensa, Migueles decidió frenar su marcha para increpar al notero, molesto por la cobertura de los últimos días. “Termino esto y te voy a ir a buscar… te estás haciendo el gracioso”, le habría lanzado la pareja de Wanda.

El detonante de la furia de Migueles fue un informe previo donde el periodista había utilizado el término "atrincherado" para describir la reclusión del novio de Wanda en la mansión familiar, tras estallar el escándalo de los chats con su ex y la investigación por lavado de activos. Esas palabras, sumadas a la guardia periodística constante, terminaron por agotar la paciencia del empresario, quien intentó encarar a Descalzi allí mismo, aunque la presencia de los menores actuó como un freno de emergencia.

ig-wanda-nara-y-martin-migueles-6-meses Martín Migueles y Wanda Nara. Créditos: Archivo MDZ En medio del tumulto, Wanda Nara tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Con el oficio que le dan años de exposición, la conductora priorizó la protección de sus hijas, Francesca e Isabella, y solicitó vehementemente al equipo periodístico que apagara las cámaras. "Están las nenas", fue el pedido de Wanda, intentando poner paños fríos a la escena.