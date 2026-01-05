Por primera vez, Daniela Christiansson rompió el silencio sobre Wanda Nara y habló de su relación: "Nos hemos..."

Ocurrió durante el último episodio de Por el mundo. La sueca no esquivó la pregunta de Marley y habló acerca del vínculo que hay con la conductora de MasterChef Celebrity.

En una de las emisiones más esperadas de Por el mundo (Telefe), el conductor se adentró en la intimidad del hogar de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza. Si bien la nota fue grabada semanas antes del nacimiento de Lando, el segundo hijo de la pareja, el contenido cobró gran vigencia cuando la conversación tocó el tema más picante de la mesa: la relación con Wanda Nara.

Cuando Marley fue al hueso e indagó sobre cómo se lleva con la madre de los hijos mayores de su marido, la modelo sueca respondió con una sinceridad que sorprendió a todos. “No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”, disparó Christiansson sin titubeos.

Con esa frase, la rubia disipó todo tipo de rumores y definió el vínculo como una relación de corrección política y límites bien marcados. Christiansson buscó siempre la mirada cómplice de López ante dicha afirmación.

El video de la confesión Embed - Por primera vez, Daniela Christiansson dijo todo sobre Wanda Nara y su relación con ella: "Hay que tener..." El momento de tensión se disolvió rápidamente gracias a la rápida intervención de Maxi López. Fiel a su estilo descontrcturado, el empresario interrumpió la declaración de su pareja para lanzar un dardo cargado de humor e ironía sobre la conductora de MasterChef. “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque sino la tenemos acá”, bromeó entre risas.

Pasado el chiste, el exjugador de River retomó la seriedad para explicar la dinámica real de esta compleja familia ensamblada que ha logrado la paz tras años de guerras mediáticas. “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”, aclaró López. Sus palabras confirmaron que la armonía actual se sostiene gracias a un equilibrio delicado donde cada uno respeta sus espacios, priorizando siempre que Valentino, Constantino y Benedicto no queden en medio de conflictos adultos.