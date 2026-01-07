Salió a la luz la verdad que Wanda Nara nunca conoció sobre Martín Migueles: "No nos olvidemos del..."

Hace tan solo unas horas, se conoció dicha noticia y los pormenores no tardaron en salir. Yanina Latorre se encargó de filtrar los detales de una ruptura caótica.

Mentiras, infidelidades y mano negra. Martín Migueles y Wanda Nara están separados y una cataratas de detalles comenzaron a filtrarse poco a poco. Desde hace una semana se preveía lo que al fin terminó por suceder. Luego del desliz del exnovio de la mediática con Claudia Ciardone, la cuenta regresiva comenzó.

Si bien los tuits de la rubia fueron contundentes, tales como "24 centímetros de felicidad", vacaciones, hijos y Punta del Este; no bastó para que en cuestión de horas, se supiera la decisión de Nara ante Migueles. Por supuesto, el hombre no quiso soltar fácilmente y según Yanina Latorre, "Hoy se le apareció en la mañana" y "Demostrará que no miente".

Una confesión que no pasa desapercibida image Yanina Latorre, en las redes. Créditos: Instagram. Aunque eso no es lo peor, luego de la polémica declaración, la presentadora de SQP activó sus redes y confesó un gran secreto de Migueles... o no tan secreto para todos, pero si para Wanda. Y es que la rubia nunca conoció al hijo de Martín.

"Wanda está averiguando sobre la causa, la enojó mucho lo de Ciardone y no no olvidemos del hijito que tiene y que no conoce". Para cerrar las contundentes pruebas, Latorre aseguro que "Migueles, de todo cuenta versiones distintas", algo que Nara ya no puede obviar.

El último posteo de Wanda Tras las explosivas declaraciones de Yanina Latorre en el set de MasterChef, todas las miradas se dirigieron de inmediato al perfil de Instagram de Wanda Nara. Sin embargo, lo que los seguidores encontraron no fue el descargo picante o la respuesta irónica a la que la empresaria suele recurrir para dominar la narrativa mediática. Por el contrario, la conductora optó por un perfil inusualmente bajo que despertó nuevas teorías entre sus fans.