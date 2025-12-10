La historia de amor que nadie veía venir: Sabrina Rojas y un galán del cine, ¿juntos?

Karina Iavícoli aseguró que entre la conductora y un reconocido actor argentino hubo química en los Premios Martín Fierro de Cine.

Este lunes 8 de diciembre, se llevó a cabo la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Cine. El evento se celebró en la Usina del Arte, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó varias perlitas.

Entre esos momentos que captaron la atención, uno en particular comenzó a alimentar rumores en el mundo del espectáculo: el supuesto flechazo entre Sabrina Rojas y un famoso actor argentino.

Sabrina Rojas 2 Rojas asistió a los Premios Martín Fierro de Cine. Instagram Rojassasi. Fue Karina Iavícoli quien puso el tema sobre la mesa, al revelar que entre la conductora y Leonardo Sbaraglia existiría un acercamiento más que amistoso. Según ella, "hay buena onda, una simpatía... me contaron de la mirada, los cruces en la alfombra roja, que había una tensión nerviosa", en alusión a lo que habría ocurrido durante la entrega de los premios.

Pero la periodista fue más allá al describir la reacción de Sabrina frente al actor, destacando que "ella se desarmaba en piropos porque se nota que lo admira mucho" y aseguró que su fuente le dijo: "Esta puede ser la pareja del futuro".