Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli se despidieron de Pasó en América: "Nos hemos sentido en casa"

El programa no seguirá al aire en 2026 y los conductores se despidieron tras dos años.

Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli se despidieron finalmente del programa Pasó en América, que inició hace dos años. Los conductores se mostraron emocionados luego de dar el anuncio al aire y expresaron todo el agradecimiento por esta oportunidad.

La señal tendrá numerosos cambios el próximo año debido a la llegada del conductor Beto Casella a las noches de canal América. Beto llega con un proyecto muy ambicioso luego de lo que fue el éxito de Bendita en El Nueve.

Sabrina Rojas tomó la palabra para dar cierre a su paso por América: "Gracias al Chato, a Juan Cruz, por darnos esta oportunidad, por dejarnos ser, por aguantarnos los berrinches. Es un placer trabajar en América. Nos hemos sentido en casa, fueron dos años hermosos. Todo esto es positivo".

Por otra parte, Tartu no cerró por completo las puertas: "Todo bien. Esto es una fiesta. A veces pasan estos momentos de emoción porque uno cierra un ciclo, pero, como decimos, es un hasta luego, un paréntesis; nos vamos bien arriba. Nos vamos brillando".