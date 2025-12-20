Sabrina Rojas explotó contra América TV e inició una polémica por sentirse extra en el canal: "No salimos"

América TV lanzó su video institucional de 2026, realizado íntegramente con Inteligencia Artificial, pero el clip desató la furia de Sabrina Rojas.

La conductora se siente ninguneada después de haber "bancado" la franja del prime time. / Captura TV

El lanzamiento del video institucional de América TV para la programación 2026, realizado con avanzada tecnología de Inteligencia Artificial, generó un revuelo totalmente inesperado. Si bien figuras como Ángel de Brito, Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani fueron presentadas en escenas de acción dignas de una película de espías, la conductora Sabrina Rojas tuvo una reacción explosiva al ver el resultado y sentir que el canal la invisibilizaba.

Sabrina Rojas se sintió extra en América TV Al iniciar su programa Pasó en América, Rojas no ocultó su indignación y arremetió contra la producción. Con evidente malestar, la actriz advirtió sobre su inminente salida del aire y se quejó por la escasa participación en el promocional: "Pensé que iban a mostrar el institucional del canal en el que somos dos extras".

La bronca de Sabrina Rojas con América TV. El punto más álgido de su queja se centró en el esfuerzo que ella y su equipo pusieron para sostener la franja horaria: “O sea, no parece que hayamos sido los conductores del prime time que bancamos acá todo lo quisieron poner y no funcionó”. Además, sugirió que la falta de reconocimiento era una señal de que "Nos deben quedar... unos nueve programas".

Sabrina Rojas.jpg A la modelo se le acabó la paciencia. Captura TV La escena que despertó su furia fue la que compartía con Tartu. En el clip de tres minutos, ambos apenas se asoman por las ventanas de un colectivo de estilo Far West, haciéndole señas a Marcela Tauro y Luis Ventura. "Vamos en un bondi así… ¡No lo veas! ¡Ahorrate el disgusto!", le gritó a Tartu, aconsejándole evitar ver el material.