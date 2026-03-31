Por qué Luisana Lopilato no quiere que sus hijos vean su mayor éxito: "No los dejo..."

La actriz visitó a Mario Pergolini y explicó los motivos por los cuales Noah, Elías, Vida y Cielo tienen vedada la tira de Cris Morena.

Luisana Lopilato volvió a la televisión argentina de la mano de Mario Pergolini. / Captura TV Eltrece

Luisana Lopilato regresó a la Argentina y su paso por el nuevo ciclo de Mario Pergolini, Otro día perdido, no dejó títere con cabeza. La actriz, que mantiene un perfil bajísimo en Canadá, se sentó en el living del ex CQC para repasar su carrera, pero terminó confesando una drástica decisión familiar que involucra a sus cuatro hijos y al mayor éxito de su adolescencia: Rebelde Way.

odp luisana lopilato (1) El recuerdo de Mia Colucci: la imagen retro que Luisana prefiere no mostrarles a sus pequeños por ahora. Archivo MDZ Entre anécdotas de su época dorada con Cris Morena, la rubia también se animó a ventilar la intimidad de su matrimonio con Michael Bublé.

El veto a Mia Colucci y los motivos de Luisana A pesar de que el mundo entero bailó al ritmo de Bonita de más, en la casa de los Bublé-Lopilato la historia es otra. Ante la consulta de la panelista Evelyn Botto, Luisana fue contundente: “Yo a mis hijos no les dejo ver 'Rebelde Way', por ahora no, porque son chiquitos”.

odp luisana lopilato (2) La actriz volvió a la televisión argentina de la mano de Mario Pergolini en El Trece. Captura TV Eltrece Con hijos que van desde los 3 hasta los 12 años, la rubia prefiere mantenerlos alejados de las tramas adolescentes que, según recordó Pergolini entre bromas, incluían frotamientos y besos intensos. Para la ex de Felipe Colombo, el cuidado de la inocencia de sus pequeños está en la mira por sobre la nostalgia de su propia carrera.

Luisana Lopilato sorprendió al contar que sus hijos no vieron Rebelde Way. Lejos de cualquier escándalo, Luisana recordó con amor sus inicios: “La pasé muy bien, siempre fue un entorno muy bueno el de Cris”. Incluso rememoró los beneficios de la fama extrema, como entrar a bares y que todo fuera gratis. Pero el momento más "picante" llegó cuando Mario quiso meterse en la alcoba matrimonial.