Tras su peor marca: Mario Pergolini buscará remontar el rating con una querida actriz como invitada

El conductor de El Trece recibió un duro revés la semana pasada con Pablo Echarri como invitado y buscará remontar los números este lunes.

Mario Pergolini tuvo un durísimo revés el día viernes cuando su invitado fue Pablo Echarri. Si bien se creía que era un invitado ideal, los números dijeron totalmente lo contrario y obtuvo la peor marca de esta segunda temporada de Otro Día Perdido.

El invitado que le había reportado este año el resultado más bajo a Mario Pergolini en las mediciones era Jonatan Viale, con un promedio de 4.0 puntos de rating. Pero Pablo Echarri empeoró esa marca, aportándole al ciclo en cuestión una magra media de 3.9 puntos de audiencia.

Más allá de que el artista ha sido estrella de tiras que en décadas pasadas fueron furor en la pantalla chica, su presencia hoy no parece ser sinónimo de rating en la televisión de aire. Es por eso que la producción apostó fuertemente para este lunes y el conductor entrevistará a una querida actriz.

Mario Pergolini buscará levantar el rating de Otro Día Perdido Captura de pantalla 2026-04-27 145639 Mario Pergolini quiere empezar la semana con el rating bien arriba. Foto: Instagram / @otrodiaperdido.

Se trata nada más y nada menos que de Eleonora Wexler, una actriz argentina que tiene en su espalda una enorme trayectoria. Uno de sus últimos trabajos fue La Hija del Fuego, la serie que protagonizó Eugenia China Suárez.