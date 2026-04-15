En las últimas horas, una famosa actriz decidió anunciar su casamiento a través de las redes sociales. Finalmente confirmó que ya se encuentran en la cuenta regresiva para la boda a dos años de una propuesta soñada que le realizó su novio en México.

Se trata nada más y nada menos que de Rochi Igarzabal , actriz de Casi Ángeles: "12 años vamos juntos, es un montón de tiempo, una vida. Que emoción tener a tanta gente que queremos tanto toda junta en una misma noche".

" Nos casamos después de dos años después de que me lo propusiste en México . ¿Cómo te sentís?", le preguntó Rochi a su novio y padre de su hija. Allí, él dejó en claro que "Bien. Esto me pone nervioso (el video)".

Una reconocida actriz anunció su casamiento y sorprendió a todos: de quién se trata

Tras compartir el video, ella subió una historia y abrió su corazón: "Que loco que es casarse cuando uno ya compartió tanto con una persona, cuando además formaste una familia, cuando armaste un grupo de amigos, cuando tenés gente testigo y que observó todo tu proceso antes de esa persona que llegó a tu vida".

Rochi Igarzabal La actriz se casará muy pronto. Foto: Instagram / @rochi_igarzabalok.

También sostuvo que "me van a tener que bancar estas semanas porque estamos en la cuenta regresiva y estoy muy emocionada". Si bien confirmó que la boda está pronto a realizarse, no reveló la fecha.