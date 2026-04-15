Una reconocida actriz anunció su casamiento y sorprendió a todos: de quién se trata
La conocida artista decidió compartir una publicación y enterneció a todos sus seguidores que no dudaron en enviarle cálidos mensajes.
En las últimas horas, una famosa actriz decidió anunciar su casamiento a través de las redes sociales. Finalmente confirmó que ya se encuentran en la cuenta regresiva para la boda a dos años de una propuesta soñada que le realizó su novio en México.
Se trata nada más y nada menos que de Rochi Igarzabal, actriz de Casi Ángeles: "12 años vamos juntos, es un montón de tiempo, una vida. Que emoción tener a tanta gente que queremos tanto toda junta en una misma noche".
"Nos casamos después de dos años después de que me lo propusiste en México. ¿Cómo te sentís?", le preguntó Rochi a su novio y padre de su hija. Allí, él dejó en claro que "Bien. Esto me pone nervioso (el video)".
Rochi Igarzabal, la actriz que anunció su boda tras una propuesta soñada en México
Tras compartir el video, ella subió una historia y abrió su corazón: "Que loco que es casarse cuando uno ya compartió tanto con una persona, cuando además formaste una familia, cuando armaste un grupo de amigos, cuando tenés gente testigo y que observó todo tu proceso antes de esa persona que llegó a tu vida".
También sostuvo que "me van a tener que bancar estas semanas porque estamos en la cuenta regresiva y estoy muy emocionada". Si bien confirmó que la boda está pronto a realizarse, no reveló la fecha.