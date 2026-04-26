Fuerte repudio contra Mario Pergolini por una broma sobre el femicidio de Carolina Flores: "Me ahorré dos..."

Mario Pergolini volvió a encender la mecha en redes, pero esta vez la broma se fue un poco lejos. El conductor de "Otro día perdido" protagonizó un peculiar momento, en donde repasaba noticias internacionales, entre ellas , el femicidio de Carolina Flores, la exreina de belleza mexicana asesinada por su suegra, un hecho que conmocionó a toda América Latina.

El presentador comenzó por leer el título que decía "Una exreina de belleza fue asesinada a balazos por su suegra y todo quedó grabado", a lo que, Evelyn Botto respondió: "Cuando venga Carmen voy a usar chaleco antibalas", frase que fue respondida por "mejor prevenir que lamentar".

Acto seguido, Pergolini muestra el video (de carácter sensible), el cual recorrió la web. "Te lo relato porque es increíble, esto está tomado por la cámara del baby call", expresa el presentador, mientras se emitían las imágenes en vivo y se escuchaban los disparos y los gritos.

"Entonces la acompaña a la cocina y escuchen: Un tiro... no muere, grita; dos tiros, tres tiros, cuatro tiros, cinco tiros, seis tiros... Eso no es todo, aparece el padre con el bebé en la mano y le dice 'la mataste' pero no está indignado".

"Que familia rara, me hizo enojar. En el fondo estaría pensando 'me ahorré un regalo para el día de la madre', dos porque la madre va a estar en la yuta", cerró el momento , con un 'Mario', como reclamo de Botto.

Por supuesto, el recorte no tardó en tomar cierta viralidad en redes, quienes muchos emitieron sus comentarios al respecto: "Cómo vas a hacer chistes con femicidios. Y que macabro como muestra y relata el video del asesinato", "Pergolini empezando su programa hablando de un femicidio y pasando el video... una chica fue asesinada y un bebé perdió a su mamá", "Misógeno", "Ya no sorprende nada de Pergolini".