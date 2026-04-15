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Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un detalle desconocido sobre la muerte de su padre: "Nunca lo conté"

Joni Viale visitó al conductor de El Trece y allí decidió revelar un dato que nunca había contado sobre la muerte de su papá.

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Joni Viale sorprendió a Pergolini.&nbsp;

Joni Viale sorprendió a Pergolini. 

Fotos: captura de video YouTube El Trece / América TV.

Mario Pergolini volvió con todo el martes a Otro Día Perdido y con la presencia del conductor y periodista Jonatan Viale. Durante la noche charlaron de diferentes temas y en un momento tocaron el tema de la muerte de Mauro Viale.

El 11 de abril del año 2021, Mauro Viale murió luego de contraer coronavirus. El reconocido conductor falleció a los 73 años tras ingresar de manera urgente al Sanatorio Los Arcos con fiebre.

Jonatan Viale recordó el fallecimiento de su papá y contó un detalle que pocos conocían sobre los días antes de su muerte: "Creo que nunca lo conté. A mi viejo le ofrecieron que se ponga una vacuna de manera demostrativa para sacarle el miedo a la gente y mi viejo dijo que no porque tenía que ser por orden de edades".

La fuerte revelación que hizo Jonatan Viale sobre la muerte de su padre

Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un detalle desconocido sobre la muerte de su padre: "Nunca lo conté"

"Beatriz Sarlo hizo lo mismo y lo contó al aire en un programa de TN. Beatriz contó que 'me ofrecieron la vacuna por abajo de la mesa y la rechacé'... "Bueno, mi viejo también", expresó visiblemente emocionado Joni Viale.

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Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un dato desconocido sobre la muerte de su padre.

Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un dato desconocido sobre la muerte de su padre.

"Gran doble mensaje de tu padre, aun con lo que sucedió, porque tomó una actitud decente ante lo que había que hacer y lo pagó caro", sentenció Mario Pergolini sobre la postura que tomó Mauro Viale.

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