Mario Pergolini volvió con todo el martes a Otro Día Perdido y con la presencia del conductor y periodista Jonatan Viale . Durante la noche charlaron de diferentes temas y en un momento tocaron el tema de la muerte de Mauro Viale.

El 11 de abril del año 2021, Mauro Viale murió luego de contraer coronavirus. El reconocido conductor falleció a los 73 años tras ingresar de manera urgente al Sanatorio Los Arcos con fiebre.

Jonatan Viale recordó el fallecimiento de su papá y contó un detalle que pocos conocían sobre los días antes de su muerte: " Creo que nunca lo conté . A mi viejo le ofrecieron que se ponga una vacuna de manera demostrativa para sacarle el miedo a la gente y mi viejo dijo que no porque tenía que ser por orden de edades".

Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un detalle desconocido sobre la muerte de su padre: "Nunca lo conté"

"Beatriz Sarlo hizo lo mismo y lo contó al aire en un programa de TN. Beatriz contó que 'me ofrecieron la vacuna por abajo de la mesa y la rechacé'... "Bueno, mi viejo también", expresó visiblemente emocionado Joni Viale.

Captura de pantalla 2026-04-15 075302 Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un dato desconocido sobre la muerte de su padre. Foto: captura de video / El Trece.

"Gran doble mensaje de tu padre, aun con lo que sucedió, porque tomó una actitud decente ante lo que había que hacer y lo pagó caro", sentenció Mario Pergolini sobre la postura que tomó Mauro Viale.