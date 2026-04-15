Mario Pergolini tuvo la visita de Jonatan Viale a Otro Día Perdido (El Trece). Durante la noche charlaron de diferentes temas como la muerte de Mauro Viale durante la pandemia y en otro momento el tema político estuvo presente.

Todo comenzó cuando se encontraba hablando en general sobre el periodismo y destacó que "equivocarse como yo me equivoqué sale muy caro. Entonces rápidamente hay que pedir perdón por los errores que uno cometió y volver a la información pura y dura".

Jonatan Viale arremetió contra la escribana de Manuel Adorni en su visita a Otro Día Perdido

En ese instante, Mario Pergolini fue tajante: "¿Casi como volverse un escribano de la verdad?" . Allí Jonatan Viale no dudó en nombrar a Adriana Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni que se volvió viral estos días en medio de la polémica con el jefe de Gabinete.

Captura de pantalla 2026-04-15 075302 Jonatan Viale visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido. Foto: captura de video / El Trece.

"No la de Adorni, tratemos que no sea", comentó el conductor de Todo Noticias y Pergolini le dejó muy en claro que fue el "personaje de la semana". Sin embargo no iba a quedar solo en ese comentario, ya que la comparó con Gasalla: "Todos lo pensamos, es poco serio", expresó sobre la comparación.

Jonatan Viale reveló una fuerte historia sobre su padre

Jonatan Viale recordó el fallecimiento de su papá y contó un detalle que pocos conocían sobre los días antes de su muerte: "Creo que nunca lo conté. A mi viejo le ofrecieron que se ponga una vacuna de manera demostrativa para sacarle el miedo a la gente y mi viejo dijo que no porque tenía que ser por orden de edades".

"Beatriz Sarlo hizo lo mismo y lo contó al aire en un programa de TN. Beatriz contó que 'me ofrecieron la vacuna por abajo de la mesa y la rechacé'... "Bueno, mi viejo también", expresó visiblemente emocionado Joni Viale.