Jonatan Viale arremetió contra la escribana de Manuel Adorni en su visita a Otro Día Perdido
El periodista fue el invitado de lujo que tuvo Mario Pergolini en Otro Día Perdido y lanzó una fuerte chicana contra Adriana Nechevenko.
Mario Pergolini tuvo la visita de Jonatan Viale a Otro Día Perdido (El Trece). Durante la noche charlaron de diferentes temas como la muerte de Mauro Viale durante la pandemia y en otro momento el tema político estuvo presente.
Todo comenzó cuando se encontraba hablando en general sobre el periodismo y destacó que "equivocarse como yo me equivoqué sale muy caro. Entonces rápidamente hay que pedir perdón por los errores que uno cometió y volver a la información pura y dura".
Jonatan Viale arremetió contra la escribana de Manuel Adorni
En ese instante, Mario Pergolini fue tajante: "¿Casi como volverse un escribano de la verdad?". Allí Jonatan Viale no dudó en nombrar a Adriana Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni que se volvió viral estos días en medio de la polémica con el jefe de Gabinete.
"No la de Adorni, tratemos que no sea", comentó el conductor de Todo Noticias y Pergolini le dejó muy en claro que fue el "personaje de la semana". Sin embargo no iba a quedar solo en ese comentario, ya que la comparó con Gasalla: "Todos lo pensamos, es poco serio", expresó sobre la comparación.
Jonatan Viale reveló una fuerte historia sobre su padre
Jonatan Viale recordó el fallecimiento de su papá y contó un detalle que pocos conocían sobre los días antes de su muerte: "Creo que nunca lo conté. A mi viejo le ofrecieron que se ponga una vacuna de manera demostrativa para sacarle el miedo a la gente y mi viejo dijo que no porque tenía que ser por orden de edades".
"Beatriz Sarlo hizo lo mismo y lo contó al aire en un programa de TN. Beatriz contó que 'me ofrecieron la vacuna por abajo de la mesa y la rechacé'... "Bueno, mi viejo también", expresó visiblemente emocionado Joni Viale.