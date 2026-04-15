"Hay algo": el elenco de Casi Ángeles podría reencontrarse para dar shows y los fans se paralizan

Lo que parecía un sueño imposible volvió a cobrar vida y la red explotó en mil pedazos. Nicolás Riera rompió el silencio y, en una charla sin filtros, soltó la frase que todos esperábamos escuchar: hay chances reales de que Casi Ángeles pegue la vuelta.

Nico Riera no se guardó nada y contó todos los planes sobre Casi Ángeles.

Pero ojo, porque no todo es color de rosa; el actor destapó la interna de las agendas y reveló detalles de cómo era la verdadera convivencia detrás de los flashes. ¿Se viene el reencuentro del siglo o las estrellas le darán la espalda al proyecto?

Durante su paso por Último Aviso, Nico Riera se puso la 10 y no esquivó la pregunta del millón. Ante la consulta sobre un posible revival de la banda, el actor fue contundente y lanzó un fuerte descargo con una pizca de realismo económico: “Me gustaría. Obvio que gratis no. Me divierte estar arriba de un escenario . Hay algo dando vuelta” .

Sus palabras bastaron para que el fandom se revolucionara, aunque inmediatamente puso los pies sobre la tierra al hablar del caos logístico que significa reunir a estrellas de la talla de Lali Espósito, quien hoy llena cuatro estadios River, o la China Suárez, que vive entre aviones y sets internacionales.

Los Teen Angels volverán a Mendoza el año próximo. Las razones logísticas que separan a Lali, Peter Lanzani y el resto del elenco de un posible show despedida. Archivo

“Somos más cantidad que los Erreway y es complicado juntarnos todos”, aclaró Riera, mencionando también los compromisos de Peter Lanzani, el presente de Gastón Dalmau en el stream y la vida de Rochi Igarzábal, quien está a punto de dar el "sí" en el altar.

El pasado y un elenco que fue familia

Lejos de la imagen idealizada de la pantalla, Nico se animó a profundizar en los vínculos reales del elenco. Confesó que su mayor afinidad siempre fue con Gastón Dalmau, con quien compartió veranos y vacaciones, y recordó con naturalidad su noviazgo pasado con la China.

La revelación de Nico Riera sobre Casi Ángeles.

Sin embargo, cuando le preguntaron si había "mala onda" con el resto del grupo, específicamente con Lali y Peter, su respuesta fue diplomática pero reveladora sobre la intensidad de esos años: “Los Teen Angels compartimos demasiado. Éramos cinco. Un viaje de egresados, mucha gira por todos lados, tiempo en hoteles”.

muerte casi angeles ¿Amigos o solo compañeros? Nico Riera le quitó la careta a la relación del grupo y mandó al frente a sus ex en un descargo viral. Archivo

Para Riera, no se trata de conflictos, sino del desgaste lógico de una convivencia extrema que duró años. Pese a las distancias actuales, el deseo de volver a sentir la adrenalina del escenario sigue latente.