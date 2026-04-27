Karina Mazzocco y el equipo de A la Tarde compartieron esta fuerte noticia que tiene como protagonista a un conocido cantante de cuarteto.

En las últimas horas salió a la luz una fuerte denuncia millonaria contra Ulises Bueno, reconocido artista de Córdoba y familiar de Rodrigo. Fue en el programa A la Tarde (América TV) donde revelaron los detalles y dejaron a todos totalmente sorprendidos.

La denuncia fue realizada por parte de un exmiembro de su banda: "Está enfrentando un escándalo millonario. Tuvo un músico durante 16 años y no le reconoció ninguna enfermedad que sufrió, no le siguió pagando mientras estaba fuera de la gira por su enfermedad, le pagaba en negro y esta persona está hace más de cinco años luchando en tribunales para cobrar su indemnización".

Ezequiel Ferrel, denunciante, habló con Mazzocco y allí comentó que "lo único que dijeron es que nunca trabajé para ellos. Habíamos formado una relación de amistad y, al pasar el tiempo, no sé si lo cambió o demostró la persona que era".

Un fuerte escándalo rodea a Ulises Bueno: todos los detalles Escándalo total: Ulises Bueno recibió una fuerte denuncia y estalló la polémica

"A mí todo esto no me gusta y me da vergüenza. No lo hago por tele, hace cinco años que me estoy callando, pero estoy pasando un momento re feo", sostuvo el exmúsico de Ulises Bueno.