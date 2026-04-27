Escándalo total: Ulises Bueno recibió una fuerte denuncia y estalló la polémica
Karina Mazzocco y el equipo de A la Tarde compartieron esta fuerte noticia que tiene como protagonista a un conocido cantante de cuarteto.
En las últimas horas salió a la luz una fuerte denuncia millonaria contra Ulises Bueno, reconocido artista de Córdoba y familiar de Rodrigo. Fue en el programa A la Tarde (América TV) donde revelaron los detalles y dejaron a todos totalmente sorprendidos.
La denuncia fue realizada por parte de un exmiembro de su banda: "Está enfrentando un escándalo millonario. Tuvo un músico durante 16 años y no le reconoció ninguna enfermedad que sufrió, no le siguió pagando mientras estaba fuera de la gira por su enfermedad, le pagaba en negro y esta persona está hace más de cinco años luchando en tribunales para cobrar su indemnización".
Ezequiel Ferrel, denunciante, habló con Mazzocco y allí comentó que "lo único que dijeron es que nunca trabajé para ellos. Habíamos formado una relación de amistad y, al pasar el tiempo, no sé si lo cambió o demostró la persona que era".
Un fuerte escándalo rodea a Ulises Bueno: todos los detalles
"A mí todo esto no me gusta y me da vergüenza. No lo hago por tele, hace cinco años que me estoy callando, pero estoy pasando un momento re feo", sostuvo el exmúsico de Ulises Bueno.
Por otro lado, Santiago Sposato contó que desde la parte de Ulises Bueno realizaron un "ofrecimiento en una audiencia por $15.000.000 después de 16 años de trabajo. Cifra que para el damnificado le pareció que no correspondía, la rechazó y está esperando una nueva fecha para ver si arregla este tema".