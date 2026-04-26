El secreto del sofisticado look de Tini Stoessel: Pandora y sastrería

Descubre cómo Tini Stoessel combina la sastrería con piezas de Pandora para un look impactante. ¡Mirá las fotos!

Tini Stoessel apostó por un total black de impronta sastrera que, en ella, adquirió una visión muy audaz. El punto de partida fue un blazer negro de escote profundo, una prenda que también funcionó como una declaración silenciosa de poder.

La fuerza estaba en la construcción misma del diseño, en la caída impecable de la tela y en la forma en que el saco se adaptó a su cuerpo sin apretar ni esconder. Sin embargo, el look no se quedó en esa base sobria, puesto que las joyas de Pandora irrumpieron para ser las protagonistas.

Mirá el video de Tini con Pandora: Tini Stoessel Tini optó por una composición en layering que combinó collares con piedras verdes, un choker de brillo sutil y aros en la misma paleta. El resultado fue un juego visual donde las alturas, las texturas y los reflejos construyeron profundidad sobre el negro. El verde esmeralda de las piedras se transformó en el eje narrativo del look, dándole luz y un contraste que se destacó por encima de la sobriedad del outfit.

El beauty look acompañó con un efecto de piel luminosa con acabado glow, mientras que los ojos se mantuvieron en tonos neutros y los labios en un nude con brillo. El pelo estuvo peinado hacia atrás con efecto wet, en un recogido bajo que terminó de armar una estética pulida que dejó todo el protagonismo en los detalles.