El riesgo país vuelve a dispararse y Argentina se aleja de los mercados internacionales

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos este miércoles, en una jornada marcada por la volatilidad financiera internacional y el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados .

El indicador, que mide la confianza de los inversores en la economía local, cerró en 610 unidades, con una suba diaria de 23 puntos (+3,9%), según datos de Rava Bursátil.

Este índice, elaborado por J.P. Morgan, refleja la diferencia entre lo que rinden los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos. En la práctica, funciona como una referencia clave sobre el costo de financiamiento del país: cuanto más alto es el riesgo país, más caro resulta acceder al crédito tanto para el Estado como para el sector privado.

La escalada se da en un contexto internacional cada vez más complejo. La guerra en Medio Oriente presiona al alza el precio del petróleo, que ya roza los US$110 por barril, niveles que no se observaban desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Este escenario reavivó los temores de una aceleración inflacionaria a nivel global, con impacto directo en economías como la argentina .

A nivel local, la suba del crudo ya comenzó a trasladarse a los surtidores, con nuevos incrementos en el precio de los combustibles que podrían incidir en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

En paralelo, el dólar mostró un rebote, mientras que algunas acciones energéticas lograron capitalizar el nuevo escenario internacional.

Los bonos en dólares caen en Wall Street y explican la suba del indicador financiero

En el mercado financiero, la suba del riesgo país estuvo directamente vinculada a la caída de los bonos soberanos en dólares, que volvieron a operar en terreno negativo.

Las bajas más pronunciadas se registraron en el Bonar (AL41D), que retrocedió 1,2%, seguido por el Bonar 2041 (AL41D), con un retroceso en le mismo porcentaje.

Por su parte, los globales 2030 (GD30D), 2035 (GD35D) y el Global 2046 (GD46D), con caídas del 1.3%.

Pese a la compra de reservas, el contexto internacional revierte la mejora financiera de comienzos de año

El deterioro se produce pese a que el Banco Central mantiene un saldo positivo en la acumulación de reservas, con compras por US$767 millones en lo que va de marzo.

En este contexto, el riesgo país vuelve a mostrar la fragilidad financiera argentina, condicionado tanto por factores domésticos como por el clima internacional.

La evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios energéticos aparecen, por ahora, como variables centrales para los próximos días.