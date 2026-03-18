Tras su gira por Nueva York, Cornejo anunció una inversión de más de USD 10 millones para la provincia

Se trata de un proyecto que contempla la instalación de una planta dedicada a la producción y aplicación de productos biológicos y semioquímicos.

La provincia de Mendoza se prepara para recibir una nueva inversión de capital internacional que promete transformar el sector agroindustrial. Se trata de un proyecto que contempla la instalación de una planta dedicada a la producción y aplicación de productos biológicos y semioquímicos, con un desembolso que superará los 10 millones de dólares y que podría alcanzar los 15 millones en su desarrollo total.

El anuncio fue confirmado al gobernador Alfredo Cornejo por representantes de la firma Ferotec SA, una alianza estratégica entre la empresa francesa M2I Lifesciences y la compañía local Aerotec. El encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno, donde se detallaron los alcances de esta inversión que busca posicionar a Mendoza como un polo de innovación en insumos agrícolas sustentables.

El proyecto tiene su origen en las gestiones internacionales impulsadas por Cornejo, quien promovió la provincia como destino atractivo para capitales extranjeros. Estas acciones incluyeron reuniones con empresarios y referentes del sector, con el objetivo de generar alianzas que impulsen el desarrollo productivo local a partir de nuevas tecnologías y modelos de negocio.

La futura planta estará orientada a la elaboración de productos que reemplazan a los pesticidas tradicionales, aplicables en cultivos clave como vid, frutales, nogales y maíz. Este tipo de inversión no solo apunta a mejorar la competitividad del agro en Mendoza, sino también a fortalecer prácticas más amigables con el ambiente, alineadas con las demandas de los mercados internacionales.

Además del impacto tecnológico, el emprendimiento generará empleo directo en la provincia, con más de 50 puestos de trabajo previstos en su etapa inicial. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de organismos internacionales, lo que refuerza la viabilidad del proyecto y su proyección en el tiempo dentro del entramado productivo regional.