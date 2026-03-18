Con Mendoza a la cabeza, el último año creció el "blanqueo" empresarial y se dio un récord

La digitalización corporativa se consolida en Argentina y Mendoza ha tenido un rol fundamental. La provincia aparece como uno de los casos más dinámicos, tanto en la incorporación de empresas al sistema como en el crecimiento de operaciones en moneda extranjera, según el último informe del Índice de Interbanking , la plataforma líder en digitalización de las finanzas corporativas en Argentina.

Durante 2025, la región de Cuyo -impulsada principalmente por Mendoza- registró un crecimiento interanual del 5,2% en la cantidad de empresas bancarizadas, casi duplicando el promedio nacional, que fue del 2,7%. En términos absolutos, la provincia pasó de 23.664 a 24.935 CUITs jurídicos operando dentro del sistema financiero, consolidándose como uno de los polos más activos en un “blanqueo” empresarial .

-*Este avance no es menor: refleja un proceso sostenido de incorporación de compañías al circuito formal, en un contexto donde la bancarización se vuelve clave para acceder a financiamiento, digitalizar pagos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

Pero el dato más disruptivo para Mendoza aparece en el frente cambiario. La provincia se ubicó entre las jurisdicciones con mayor crecimiento en transferencias en dólares, con un salto del 103,3% en los montos operados y un incremento aún más significativo -del 675%- en la cantidad de operaciones en moneda extranjera.

Este comportamiento sugiere una creciente integración de las empresas mendocinas a circuitos dolarizados, ya sea por vínculos con el comercio exterior, economías regionales exportadoras o estrategias financieras orientadas a cobertura cambiaria.

En términos de volumen total, Mendoza operó aproximadamente $24,1 billones en transferencias durante 2025, lo que representa el 1,2% del total nacional. Si bien su participación aún es acotada frente a los grandes centros económicos, el dato relevante es la intensidad del crecimiento y la mayor sofisticación en el uso del sistema financiero.

empresas en Argentina

Más empresas bancarizadas en Argentina

De acuerdo a los datos de la octava edición del Índice Interbanking, durante 2025 se procesaron 146 millones de transferencias monetarias entre empresas en todo el país, una cifra similar a la del año anterior en términos de volumen, pero con un fuerte incremento en los montos operados, que alcanzaron los $2.048 billones, un 52,5% más que en 2024.

Esta dinámica refleja un aumento relevante en el valor de las operaciones cursadas, que superó a la inflación anual. A su vez, Interbanking procesa más del 88% de las recaudación anual de ARCA, que tuvo una variación interanual de 33,8% en montos transferidos.

Uno de los principales indicadores del informe es el crecimiento sostenido del universo de empresas bancarizadas, que registró una cifra récord de 9,2 cuentas por empresa, superando la barrera de las nueve cuentas corporativas por primera vez. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, la cantidad de CUITs jurídicos que operan dentro de la red Interbanking pasó de 487.590 a 560.237, mientras que las cuentas bancarias asociadas crecieron de 3,5 millones a más de 5,18 millones.

Durante el último año se incorporaron 42.343 nuevos CUITs jurídicos al sistema financiero, mientras que 27.814 empresas dejaron de operar, lo que arroja un crecimiento neto de 14.529 compañías. En conjunto, los datos reflejan una dinámica estable de incorporación de empresas al sistema, con un total equivalente a 12 empresas cada 1.000 habitantes a nivel nacional.

Entre las actividades que más empresas aportaron al crecimiento neto se destacan Salud humana y servicios sociales (+73,3%), Transporte y almacenamiento (+41,4%) y Construcción (+17,2%). En contraste, sectores como Servicios de asociaciones y servicios personales (-37,7%), Servicios inmobiliarios (-37,0%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-14,4%) mostraron retrocesos interanuales.

Transferencias sueldo y operaciones en dólares

Si bien la cantidad de transferencias B2B creció un 0,1% interanual, los montos operados registraron una expansión significativa. Dentro de este escenario, la categoría Sueldos se destacó como una de las principales impulsoras del crecimiento en cantidad de operaciones: 8,3% más que en 2024. En esta línea, también crecieron las operaciones de Sueldos en dólares, de las cuales se registraron más de 23 mil durante el año.

Precisamente, las transferencias en dólares continuaron ganando relevancia dentro del sistema argentino. En 2025 representaron el 1,6% del volumen total operado, equivalente a $33,2 billones, con un crecimiento interanual del 80,5% en montos y más de 690 mil operaciones procesadas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró el 73,3% del total operado en moneda extranjera, seguida justamente por Mendoza y Entre Ríos.

La actividad de Intermediación financiera y servicios de seguros concentró el mayor volumen de transferencias en dólares, representando el 45% del total operado en esa moneda.

Comercio e Industria manufacturera, entre los sectores más relevantes

Desde una mirada sectorial, el Comercio al por mayor y al por menor fue la actividad con mayor cantidad de transferencias, con 24,3 millones de operaciones durante 2025. Por su parte, la Industria manufacturera concentró el mayor volumen de fondos transferidos, alcanzando los $407,3 billones.

En términos de ticket promedio, el sector de Explotación de minas y canteras registró el monto más elevado por transferencia, con un promedio de $67 millones por operación, un 377% por encima del promedio nacional.

Asimismo, Información y Comunicaciones fue el sector que más creció en montos operados, con un incremento interanual del 88%, seguido por Suministro de electricidad y gas (+74%), consolidando una tendencia que ya se había observado en la edición anterior del índice.

La distribución del crecimiento en el país

A nivel geográfico, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa concentrando la mayor parte del volumen operado, aunque el crecimiento más dinámico se registró en el interior del país. La región Centro -integrada por Córdoba, Santa Fe y La Pampa- fue la de mayor expansión, con un aumento del 64,4% en los montos transferidos, impulsada principalmente por el desempeño de Santa Fe.

Como mencionamos, Mendoza fue un motor en la región de Cuyo, que mostró un desempeño destacado en la incorporación de nuevas empresas, con un crecimiento del 5,2% interanual, posicionándose como uno de los focos más dinámicos en el continuo desarrollo del entramado empresarial.