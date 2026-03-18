En medio de los dardos de Milei hacia la industria, un sector apuesta por la inteligencia artificial

En medio la crisis por la que transita la industria y los ataques del presidente Javier Milei a varios empresarios; el sector presentó el primer informe de estado de situación del uso de la inteligencia artificial en el sector industrial y apuesta por el crecimiento de la implementación de esta tecnología.

En el marco del evento "Reinventarse con inteligencia: cómo construir la Fábrica 2030″, la Unión Industrial Argentina (UIA) y Accenture presentaron el primer informe sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la actividad.

También, se dio el relanzamiento del Centro de Industria X (CIX), un espacio en el que las pymes pueden acercarse a las innovaciones aplicadas al proceso productivo en casos reales para luego implementarlas en sus plantas.

El evento contó con la participación de Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina, y Martín Rappallini, presidente de la UIA. En la apertura, Vago destacó que el desafío principal es acompañar a las empresas del ecosistema productivo en la incorporación de nuevas tecnologías con impacto real en sus operaciones: " La inteligencia artificial y otras herramientas digitales pueden convertirse en aliados para mejorar procesos, fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades de innovación".

El cierre estuvo a cargo de Rappallini, quien señaló que la industria es el lugar donde la innovación se materializa y la economía se transforma. "Tenemos futuro porque tenemos industria, y somos parte de la solución", cerró Rappallini.

Según el estudio presentado, la IA podría elevar la productividad laboral argentina en 1,2 puntos porcentuales por año. Además, el reporte destaca que solo una de cada tres empresas industriales en Argentina invierte en IA, pero tres de cada cuatro señalan buena predisposición de sus equipos a incorporarla, lo que deja ver un gran potencial de implementación y una necesidad de más perfiles especializados.

En tanto, Tomás Castagnino, economista jefe y director ejecutivo de Accenture Research, explicó: "Este estudio nos permite tener por primera vez una mirada sistemática sobre cómo la industria argentina está incorporando inteligencia artificial: en qué etapas se encuentran las empresas, cuáles son los principales desafíos y dónde están las oportunidades".

Castagnino brindó varios datos de contexto de inversión. En el mundo, la inversión en IA asciende a un billón de dólares, donde del total 3,4% se lo lleva latinoámerica. A su vez, Argentina representa 2% de la región.

Estado de situación de la inteligencia artificial en la industria

En el evento se dieron a conocer los primeros datos del estado de situación de la implementación de la inteligencia artificial en la industria. Si bien uno de cada tres empresarios industriales invierte en IA, lo hace en herramientas poco avanzadas o enfocadas en el procesamiento de la información como ChatGPT. A su vez, cerca de un 80% quiere hacerlo.

De acuerdo al informe elaborado en conjunto entre Accenture y la UIA, existen tres principales barreras de entrada al momento de implementar la tecnología al interior de una fábrica. En primer lugar se encuentra el conocimiento, el 70% de los encuestados no entiende para qué sirve y el 65% no tiene claro el retorno de inversión.

En segundo lugar, la mayoría, principalmente de las pymes, cuenta con un "núcleo digital poco desarrollado", es decir, con deficiencia básica en materia de gestión de datos internos y estandarización de procesos. También, las empresas tampoco generan datos propios. Si no hay datos no hay ia

La tercera barrera de entrada al momento de invertir es la falta de mano de obra especializada. Van al mercado buscar el talento y no lo consiguen.

Casos de uso de la IA en una fábrica

Por otra parte, se hizo el relanzamiento del Centro de Industria X (CIX), un espacio en el que las pymes pueden acercarse a las innovaciones aplicadas al proceso productivo en casos reales para luego implementarlas en sus plantas.

Entre los casos de usos se encuentran la utilización de agentes de IA, automatización de procesos y sensores en maquinarias. Por otra parte, se puede usar la tecnología blockchain para la trazabilidad de productos con proveedores.