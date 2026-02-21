Cajeros automáticos: cuánto se podrá retirar por día y por banco desde marzo

Desde marzo regirá una actualización en los límites de extracción en cajeros automáticos en Argentina. Los bancos ya definieron los nuevos montos máximos diarios que podrán retirar sus clientes, en una medida que impacta tanto en usuarios particulares como en comercios que todavía dependen del efectivo .

Cada entidad fija su propio tope diario según el tipo de cuenta y el perfil del cliente. En algunos casos, los montos pueden ampliarse desde home banking o la app oficial del banco, mientras que los límites pueden reducirse cuando se opera en cajeros de otra entidad.

Pese al uso masivo de billeteras virtuales, sacar efectivo en cajeros automáticos sigue siendo clave para la sociedad argentina.

Estos son los nuevos topes que regirán desde marzo en los principales bancos:

En general, estos montos aplican para cajeros propios o de la misma red (Link o Banelco). Si el retiro se realiza en terminales de otra entidad, los límites pueden ser menores y las comisiones más elevadas.

Pese a que las billeteras digitales ganaron terreno en los últimos años, el cajero automático sigue siendo un canal clave para millones de personas. Las apps financieras permiten extraer efectivo, pero con topes considerablemente más bajos cuando se utilizan cajeros de otras entidades.

Plataformas como Ualá, Naranja X o Brubank ofrecen retiros en efectivo, aunque los montos diarios suelen ser inferiores a los de la banca tradicional.

Según datos recientes del sistema financiero, más del 96% de los mayores de 18 años utiliza billeteras virtuales para realizar pagos o transferencias, lo que refleja la expansión de los medios digitales. Sin embargo, el efectivo mantiene un rol central en la economía cotidiana.

Controles fiscales y monitoreo de movimientos

La actualización de límites se da en un contexto de mayores controles sobre operaciones financieras. El Gobierno nacional, a través del denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”, reforzó los mecanismos de información sobre transferencias, inversiones y extracciones.

La ARCA estableció montos a partir de los cuales determinadas operaciones deben ser reportadas. Si un cliente supera el límite diario habilitado por su banco o realiza movimientos inusuales, la entidad puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos.

Un sistema que combina efectivo y digital

Pese al avance de los pagos electrónicos, los cajeros automáticos conservan ventajas operativas: funcionan las 24 horas, incluso durante feriados o paros bancarios, y permiten acceder a billetes físicos de manera inmediata.

La suba de los límites diarios desde marzo busca adecuar los montos a la dinámica económica actual y dar mayor flexibilidad a clientes particulares y comerciantes. En un escenario de transición hacia lo digital, el efectivo todavía ocupa un lugar relevante y los cajeros siguen siendo una herramienta indispensable dentro del sistema financiero argentino.